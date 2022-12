Učitelje Francoze izzivajo učenci Maročani

Drugi polfinalni vrhunec svetovnega prvenstva v nogometu, dvoboj Francije in Maroka na štadionu Al-Bayt, ima močan »družinski pridih«. Afriško-arabska senzacija je v veliki meri izdelek francoske nogometne šole in njenih akademij. Učitelji Francozi bodo lovili nov preboj v finale, kjer so leta 2018 osvojili svoj drugi naslov svetovnih prvakov. Skupno je letošnja uvrstitev med štiri najboljše na svetu za Francoze sedma v nogometni zgodovini. V zadnjih treh so se nato tudi uvrstili v finale. Učenci Maročani pa so že z uvrstitvijo v polfinale dosegli daleč največji uspeh v zgodovini države.

Veliko mejnikov lahko postavijo trikolori: Didider Deschamps bi lahko osvojil tudi drugi naslov svetovnega prvaka v selektorski vlogi, ima pa tudi igralskega iz leta 1998. Izjemni napadalec Kylian Mbappe jih postavlja iz tekme, vsak gol ali nastop je nov, podobno velja za najboljšega strelca Francije, veterana Oliviera Girouda. A Francozi bi lahko postali tudi prva evropska reprezentanca, ki bi izgubila polfinale z eno od reprezentanc, ki ne prihaja iz Evrope ali Južne Amerike.

Dan pred tekmo so imeli tudi zdravstvene težave v francoskem taboru. Zaradi manjša viroze sta zadnji trening izpustila člana prve enajsterice Dayot Upamecano in Adrien Rabiot.

Najboljši strelec Francije Olivier Giroud je v Katarju zabil že štiri gole, med drugim tudi odločilnega v četrtfinalu proti Angliji. FOTO: Franck Fife/AFP

Maroko je sploh prva afriška država, ki je preskočila četrtfinale in se vmešala v boj za prvo mesto. Uradnih medsebojnih tekem na SP doslej ni bilo, ekipi sta se pomerili le na sredozemskih igrah v letih 1967, 1975 in 1987, eno zmago imajo Francozi, dve sta se končali neodločeno. Zadnjo prijateljsko pa sta igrali prav tako že precej oddaljenega leta 2007, tudi ta se je končala neodločeno 2:2.

Na poti do polfinala je Francija v skupini premagala Avstralijo s 4:1 in Dansko z 2:1 ter izgubila s Tunizijo z 0:1, v osmini finala je odpravila Poljsko s 3:1, v četrtfinalu pa tradicionalne tekmece Angleže z 2:1.

Maroški selektor Walid Regragui je bil rojen v Franciji. FOTO: Karim Jaafar/AFP

Maroko, ki ga je na svetovno prvenstvo popeljal bošnjaški strokovnjak Vahid Halilhodžić, njegovo delo pa odlično nadgradil v Franciji rojeni in vzgojeni 47-letni Walid Regragui, je v predtekmovalni skupini igral s Hrvaško neodločeno 0:0, premagal Belgijo z 2:0 in Kanado z 2:1. V osmini finala je padla Španija po enajstmetrovkah s 3:0, v četrtfinalu pa še njena soseda Portugalska z 1:0.

Dvoboj bo sodil Mehičan Cesar Arturo Ramos Palazuelos.

V soboto ob 16. uri bo tekma za tretje mesto, v nedeljo pa finale, prav tako ob 16. uri.