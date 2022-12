Wojciech Szczesny je izgubil stavo, ki je ne bo poravnal

Vratar nogometne reprezentance Poljske Wojciech Szczesny proti Argentini izgubil stavo z argentinskim zvezdnikom Lionelom Messijem, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »100 evrov, da je ne bo dosodil,« je vratar dejal Messiju, ko sta čakala na odločitev glavnega sodnika po ogledu posnetka o morebitni enajstmetrovki.

Poljski vratar je Messija v kazenskem prostoru v eni od akcij ob skoku rahlo zadel z rokavico v glavo. Nizozemski sodnik Danny Makkelie sprva ni pokazal na belo točko, vratar in nogometaš pa sta čakala na pregled videoposnetka. Na koncu so se sodniki odločili za enajstmetrovko, čeprav je večina strokovnjakov kasneje v svojih analizah ocenila, da se s tem ne strinja.

Po tekmi je Szczesny povedal, da dolga ne bo poravnal, saj je v smehu dodal, da ima Messi denarja dovolj.

Večje zadoščenje je bilo za vratarja torinskega Juventusa dejstvo, da je argentinskemu superzvezdniku strel z bele točke nato ubranil. Na koncu pa to ni odločalo o končnem razpletu, saj je Argentina slavila z 2:0, skozi šivankino uho pa se je po boljši razliki med doseženimi in prejetimi zadetki v osmino finala prebila tudi Poljska.

»Ne vem, če je to po pravilnikih sploh dovoljeno,« je o stavi še dejal vratar, ki pa je bil po uspehu reprezentance prešerne volje in vsaj v tistem trenutku ga morebitna kazen s strani Mednarodne nogometne zveze ni zanimala. »Verjetno me bodo kaznovali, a zdaj je to res vseeno.«