Tudi drugi polfinale v podaljšek: v finalu Anglija in Španija

Na evropskem prvenstvu v nogometu za ženske pričakujemo le še zadnje dejanje. V nedeljskem finalu v Baslu se bosta pomerili Anglija in Španija. Španska reprezentanca je namreč druga finalistka evropskega prvenstva v Švici. Španke so v polfinalu v Zürichu po podaljšku premagale Nemčijo z 1:0 (0:0, 1:0). V nedeljskem finalu, ki bo ob 18. uri v Baslu, se bodo merile z Anglijo.

Na Letzigrundu se je pričakovano zbralo več Nemcev kot Špancev. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

V prvem polčasu so imele Španke lepše priložnosti, posebej Esther Gonzalez, toda nemška vratarka je dobro opravljala svoje delo. Nemke so svoje priložnosti iskale predvsem prek protinapadov. Španke so v rednem delu prevladovale, a so Nemke z dobro obrambo zdržale vse napade in ob koncu imele celo priložnost za zmago, a sta ekipi šli v podaljšek. V tem pa je ena najboljših igralk na svetu Aitana Bonmati v 113. minuti le unovčila boljšo igro Špank ter zadela za 1:0.

Aitana Bonmati je takole zabila gol za preboj Španije v finale eura 2025. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Španke, ki so bile po letu 1997 drugič v polfinalu, bodo v nedeljo lovile svoj prvi evropski naslov, Nemke ostajajo rekorderke z naslovi v letih 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 in 2013. Nemke so pred tem po enajstmetrovkah s 6:5 v četrtfinalu premagale Francozinje, svetovne prvakinje Španke pa so končale sanje domačih igralk, Švico so premagale z 2:0. Branilke naslova Angležinje so v torkovem polfinalu v Ženevi po podaljšku premagale Italijo z 2:1.