Španski klubi ostali brez oglaševanja športnih stav

Španski klubi – predvsem nogometni, a tudi iz drugih športov – so ostali brez prihodkov na račun oglaševanja športnih stav. V ponedeljek je začel veljati zakon, ki ga je že lani sprejela španska vlada, po katerem je klubom 1. in 2. lige prepovedano oglaševati športne stave na majicah njihovih igralcev.



Kar 32 od 42 klubov prve in druge nogometne lige je imelo doslej različne sponzorske pogodbe s stavnimi hišami z vsega sveta. »Iskali smo pravne poti, da bi lahko zadržali našega sponzorja, toda zaman. Upam, da bomo čim prej našli alternativo,« je denimo priznal predsednik Cadiza, potem ko je moral prekiniti sodelovanje s filipinsko stavnico Dafabet.

V eni sezoni ob 90 milijonov evrov

Vodstvo španske nogometne lige je vložilo pritožbo na vrhovno sodišče in trdi, da bodo klubi zaradi novega zakona zgolj v eni sezoni skupaj izgubili 90 milijonov evrov, kar je v obdobju pandemije koronavirusa nov udarec za njihovo finančno sposobnost.



»Da imamo toliko nogometašev, ki oglašujejo igranje športnih stav ali nosijo majice z napisi športnih stavnic ter mlade vabijo k igranju stav, ni dobro sporočilo. To ni liga, kakršno si želimo,« je zatrdil eden od regulatorjev španskega trga z igrami na srečo Mikel Arana.

