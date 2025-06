Srečko Katanec ni bil pozabljen, z redom za zasluge ga je odlikoval predsednik

V Uzbekistanu niso pozabili na zasluge Srečka Katanca, ki je do letošnjega januarja vodil nogometno reprezentanco in jo tako rekoč zapeljal tik pred vrata svetovnega prvenstva. Zaradi zdravstvenih težav se je nekdanji slovenski selektor razšel z Uzbekistanom, ki ga je na mundial nato uvrstil njegov naslednik Timur Kapadze. Kljub temu je bila Katančeva misija najzaslužnejša za zgodovinski podvig in prvo uvrstitev na SP, zaradi česar je predsednik države Šavkat Mirzijojev reprezentanco in tudi 61-letnega Ljubljančana odlikoval z državnim redom.

Uzbekistan si je nastop na SP zagotovil po nedoločenem izidu minuli konec tedna proti Združenimi Arabskimi Emirati (0:0), potrdil pa z včerajšnjo prepričljivo zmago v Taškentu pred 32.931 proti Omanu s 3:0.

Uzbekistan je pod taktirko Srečka Katanca in njegovima pomočnikoma Alešom Čehom ter Nihadom Pejkovićem igral 42 tekem in dosegel 26 zmag. Izgubil je le osem tekem.