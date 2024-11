Nov korak proti Ameriki: Katanec uspešen tudi s Severno Korejo

Nogometna reprezentanca Uzbekistana, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec, je na dobri poti proti svetovnemu prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. V zadnji letošnji tekmi kvalifikacij za mundial 2026 je v Laosu premagala Severno Korejo z 1:0 in si zagotovila prezimitev na drugem mestu lestvice skupine A, v kateri igrajo še Iran, Združeni arabski emirati, Katar in Kirgizistan. Edini gol je v 44. minuti tekme zabil Abosbek Fajzulajev.

Ljubljančan naslednjič na igrišče marca

Katančeva ekipa, ki ni mogla računati na zvezdnika Rome Eldorja Šomurodova, je v prvih šestih tekmah kvalifikacij (od desetih) štirikrat zmagala ter po enkrat remizirala in izgubila. Praznih rok je ostala prav v prvi novembrski tekmi v Dohi, kjer so Katarci srečno zabili zmagoviti gol za končnih 3:2 v 102. minuti tekme oziroma v 12. minuti sodnikovega dodatka.

Ljubljančan bo naslednjič vodil srednjeazijsko reprezentanco 20. marca, ko bo Uzbekistan na svojem štadionu v Taškentu igral s Kirgizistanom. Na SP 2026 se bosta uvrstili prva in druga ekipa v skupini, tretja in četrta bosta igrala v dodatnih kvalifikacijah. Vrstni red: Iran (-1) 13, Uzbekistan 13, ZAE (-1) 7, Katar (-1) 7, Kirgizistan (-1) 3, Severna Koreja 2.