Katanec zaradi zdravstvenih težav zapustil klop Uzbekistana

Nekdanji reprezentant in selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec ni več selektor Uzbekistana. Zaradi težav z zdravjem je izpustil reprezentančne priprave v Katarju in nato sporočil, da sporazumno zaradi tega zapušča svoj položaj, so objavili na spletni strani uzbekistanske nogometne zveze.

Preberite tudi :

Katanec pred 35 leti šokiral Ancelottija, danes še Manchester City

Jubilant Srečko Katanec: Najlepše mu je ob morju in v krogu družine

Slovenski selektor je izrazil obžalovanje, da v trenutnem stanju ne more več profesionalno in v celoti opravljati svojih nalog. Zvezi se je zahvalil za stalno podporo in učinkovito sodelovanje ter reprezentanci zaželel uspeh v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026.

Uzbekistanska nogometna zveza (UFA) je Katancu izrazila priznanje za njegov trud pri vodenju reprezentance. UFA mu želi popolno okrevanje in uspeh v nadaljnji trenerski karieri, trenutno pa se ukvarja z imenovanjem ustreznega kandidata za mesto selektorja reprezentance. Tamkajšnji mediji, med njimi tudi championat.asia, so že v torek poročali, da se 61-letni Slovenec zadnja leta bori z rakom, a uradnih informacij ni.

Katanec je za nekdanjo jugoslovansko reprezentanco med letoma 1983 in 1990 na 31 tekmah dosegel pet golov ter bil član ekipe, ki je leta 1984 osvojila bronasto olimpijsko medaljo v Los Angelesu. Zbral je tudi pet nastopov za slovensko reprezentanco, uspešen je bil tudi na klubski mednarodni ravni in je zato postal tudi član slovenskega Hrama športnih junakov.

Leta 1997 in 1998 je bil prvič na klopi Gorice, ko je začel uspešno samostojno trenerko kariero. Med leti 1998-2002 in 2013-2017 je v dveh selektorskih mandatih slovensko reprezentanco pripeljal tako na evropsko (2000) kot tudi na svetovni prvenstvo (2002). V zadnjih dveh desetletjih je bil še selektor državnih reprezentanc Makedonije (2006-2009), Združenih arabskih emiratov (2009-2011), Iraka (2018-2021) in od leta 2021 Uzbekistana.