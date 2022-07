Štajersko topništvo v Turčiji na popravnem izpitu

V nadaljevanju preberite:

Nerazpoloženi mariborski strelci so v sredo na uvodni tekmi 1. kola kvalifikacij s Šahtjorjem iz Soligorska zapravili več zrelih priložnosti, da bi bila pot v Turčijo, kjer bo na sporedu povratni obračun z beloruskim prvakov, veliko mirnejša. Nadomestiti 17 golov prvega strelca Ognjena Mudrinskega ni in ne bo mačji kašelj. Po drugi strani je tudi res, da štajerski ponos kljub uvodni terenski premoči Belorusov, ki so v prvih minutah unovčili boljšo telesno pripravljenost in uigranost, tekmecem ni dovolil zrelejše priložnosti. Prek novinca Ivana Brnića, ki se je na levem boku odlično dopolnjeval z Gregorjem Sikoškom, je bilo veliko nevarnega prometa, a brez pike na i.