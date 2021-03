Stara dama v prašičku ni privarčevala za plačilo »izdajalca« Ronalda

Portovci so se delirijsko veselili, črno-beli so spuščenih glav zapuščali zelenico. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Usluga rojakom

Trener stare dame Andrea Pirlo je v pirovi zmagi lahko le nemočno krilil z rokama. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

23

milijonov evrov je višja Ronaldova letna plača od naslednjega pri Juventusu, De Ligta

To, da se bo Borussia iz Dortmunda prek Seville (skupni izid 5:4) prebila v četrtfinale nogometne lige prvakov, je bilo pričakovati že po uvodnem dvoboju osmine finala, ko je prusko moštvo (Borussia v latinščini pomeni Prusija) v srcu Andaluzije na kolena spravilo nogometne seviljske brivce. Izpad Juventusa proti Portu (4:4, Torinčani so povratni obračun dobili s 3:2, najprej je šel Porto zaradi več zadetkov v gosteh) pa je zgodba, ki ni tako bombastično presenetljiva.Letošnje neprepričljive igre torinske stare dame v italijanskem prvenstvu pod vodstvom trenersko neizkušenegaso že veliko povedale, gre namreč za devetkratnega zaporednega šampiona serie A. Čeprav je Porto daleč od stare slave, spomnimo, elitno klubsko tekmovanje je osvojil v letih 1987 in 2004, je portugalska zvitost v kombinaciji z mednarodno lucidnostjo velikana z Apeninov ukanila v slogu Davida in Goljata.To potrjujejo tudi besede Portovega trenerja. »Da smo preskočili Juventus, smo uporabili možgane in igrali inteligentno, morate namreč upoštevati, da smo več kot uro zaradi izključitve igrali z nogometašem manj,« je omenil luzitanski strokovnjak, ki je denimo bil član igralske zasedbe, ki je pred sedemnajstimi leti osvojila ligo prvakov.Tudi Juve dolgo čaka evropsko slavo, že od leta 1996, v zadnjih sezonah pa so se ambiciozni naleti v letih 2015 in 2017 končali s porazom v finalu. Zato po portugalski osvojitvi Torina in Piemonta lahko odkrito pišemo o veliki krizi stare dame, ki bo kadrovsko prinesla tektonske premike. Treslo se bo, v srži bo tudi 36-letni, da ne omenjamo trenerja Pirla. Italijanski tisk je včeraj udaril tudi z naslovnicami, kjer poudarjajo Ronaldovo izdajo.Portugalec je namreč pri prostem strelu svojih rojakov v podaljšku razbil živi zid, v skoku obrnil hrbet žogi, ta je švignila med njegovima nogama in končala v mreži. »Ronaldo se je obrnil, še preden jeudaril po žogi, to je velika napaka, zanjo ni opravičila,« je omenil nekdanji trener Juventusa. Portugalski zvezdnik je bil za svojo igralsko predstavo z ocenami pošteno okregan, vodilni italijanski časniki so mu od najvišje ocene deset namenili 4,5.»Operacija Ronaldo se je doslej izkazala za negativno, Juventus ga je kupil ravno za obnovitev stare slave v ligi prvakov. Kajti v italijanskem prvenstvu je naslove osvajal že z nogometaši, ki niso bili tako kakovostni ali dragi, kot je on. Juve je v zadnjih letih izgubil dva finala v elitnem tekmovanju, enega proti, enega proti Ronaldu. Torej, morali so kupiti enega od njiju, da bi se morebiti znova zavihteli na krov klubske Evrope,« meni strokovni analitikPikri pisci so seveda tudi takoj zapisali teorijo, da bo stara dama Ronalda poleti, preden nastopi zadnja sezona, za katero še ima pogodbo s klubom, prodala na nogometni tržnici. Zato pa v bran Pirlu pišejo, da je staro damo z nekaj mladci, ki redno igrajo, pomladil že v tej sezoni 2020/21. Ronaldo v Juventusu na leto zasluži 31 milijonov evrov neto, 23 milijonov več kot drugi najdražji igralec. Na vse je treba gledati tudi v kontekstu izgube zaradi pandemije, torinskemu velikanu je v lanskem obdobju od julija do decembra izpuhtelo 113 milijonov evrov, v istem časovnem roku leto prej je bil krajši za 50,3 milijona evrov.Porto si je s prebojem med zadnjih osem udeležencev lige prvakov začasno rešil sezonsko kožo, tudi njemu v portugalskem prvenstvu ne cvetijo rožice na obali atlantskega oceana, saj je šele tretji z desetimi točkami zaostanka za vodilnim Sportingom.