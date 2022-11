Osovraženi uporniki dobili odziv Špancev: To so lažne novice!

Potem ko so v minulih tednih vnovič oživele ambicije ustanoviteljev propadle evropske nogometne superlige (v njej vztrajajo Real Madrid, Barcelona in Juventus), so se proti temu tekmovanju oglasili številni klubi, med prvimi vsi nemški klubi. Zdaj se je uradno odzvalo tudi vodstvo španskega nogometnega prvenstva in poslalo v javnost oster in nedvoumen zapis.

»Evropska super liga je projekt, uradno zagnan aprila 2021. Celoten evropski nogomet je vstal in se dvignil proti temu zaprtemu, sebičnemu in elitističnemu modelu. Promotorji superlige so poskušali upravičiti njen format s trditvami, da še vedno nimajo fiksiranega modela, čeprav bo inkluziven in odprt. Vemo, da je to laž in da želijo predstaviti polzaprt format, podoben tistemu iz let 2019 in 2021, ki so ga že zavrnili evropski klubi in lige – enotno,« je zapisalo vodstvo španskega prvenstva in nanizalo več argumentov, ki jih spodaj navajamo v celoti.

La ligo spremlja 22 odstotkov več mlajših

»Model temelji na napredovanju in izpadanju med evropskimi divizijami, nacionalna prvenstva pa ne omogočajo neposredne uvrstitve v superligo, pač pa le spremljajo igre izbrane peščice klubov, četudi bi ti klubi končali na lestvici DP za njimi. Bodimo jasni: kakršen koli format, ki omogoča igranje v evropskem tekmovanju mimo dosežkov v nacionalnih prvenstvih, je zaprt ali vsaj polzaprt.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin velja za glavnega borca proti zaprtem evropskem tekmovanju. FOTO: Franck Fife/AFP

Slišali smo tudi, da želi biti superliga rešitelj nogometa, češ da obstoječi model evropskih tekmovanj nič več ne privlači mlajših ljudi. Fake news! (Lažna novica!)

Raziskava kaže, da la ligo spremlja 22 odstotkov več navijačev, mlajših od 24 let, kot pred štirimi leti. Poročilo mednarodne agencije Global Web Index razkriva, da je nogomet pridobil za 3,4 večje zanimanje med mladimi v populaciji med 16. in 29. letom. Raziskava TikTok kaže, da je 71 % uporabnikov tiktoka mlajših od 35 let, v tej skupini pa jih 60 % spremlja nogometne objave, nogomet je z naskokom najbolj spremljan šport na platformi.

Kaj pa Roma, Ajax, Dinamo Kijev, Lyon in drugi?

Preostali trije ustanovitelji superlige so najeli novega direktorja podjetja, to je nemški menedžer Bernd Reichart. FOTO: Football

Superliga trdi, da bo najbolj zanimivo in privlačno tekmovanje, toda, pozor, spremljali bi enake dvoboje nonstop, namesto izrednih derbijev bi dobili redne derbije, pritegnili bi manjše število navijačev drugih klubov, ki pogosto vneto čakajo na zadnje kolo kvalifikacij in druge izredne dogodke, ki razvnamejo čustva. Da ne omenimo, da bi superliga razblinila možnost vseh, da bi njihove sanje postale resničnost.

Govorimo o klubih, kakršni so Porto, Leicester, Villarreal, Monaco, Roma, Leeds, Borussia Dortmund, Nottingham Forest, Steaua, Ajax, Malaga, Deportivo, Lyon, Schalke, Atalanta, Šerif, Sevilla, Betis, Dinamo Kijev, Apoel in drugi. Promotorji superlige morajo spoštovati želje evropskih navijačev in državljanov. Svet Evrope je že zavzel položaj proti superligi, evropski parlament pa brani odprt, demokratičen model, ki temelji na meritokraciji. Earn it on the pitch!« (Zasluži si na igrišču!)