Uefa in Aleksander Čeferin zabeležila veliko zmago v Madridu

Na obzorju je razplet ene od najodmevnejših (ne)športnih zgodb tega stoletja. Dvoboj med Evropsko nogometno zvezo (Uefo) in tremi klubi, ki vztrajajo pri t. i. projektu superlige, zaradi česar so Uefo lani tožili na sodišču v Madridu, je dobil odločilno sporočilo istega sodišča v španski metropoli. Uefi se nasmiha prelomna in zgodovinska zmaga, Realu, Barceloni in Juventusu pa veliko večje kazni, kot jih je lani prejela preostala deveterica klubov-ustanoviteljev propadle superlige.

»Sistem tekmovanj, ki sta ga vzpostavili Uefa in Fifa, je razumen in pravičen, saj ohranja napredovanje in izpadanje po merilih uspešnosti ter ohranja enake možnosti za vse. Uefa in Fifa sta ravnali v sozvočju z lastnimi načeli in pravili. Ni dokazov za to, da bi morebitne sankcije Uefe pomenile, da omenjeni klubi ne bi mogli ustanoviti lastnega tekmovanja, katerega financiranje je neodvisno od Uefe in Fife,« bi lahko povzeli sklep sodnice na sodišču v Madridu.