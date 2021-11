Čeferin dobil morda ključno bitko s Perezom in superligo

V nadaljevanju preberite:

Evropska (Uefa) in Svetovna nogometna zveza (Fifa) sta dobili močan veter v jadra v primeru t. i. superlige, ki so jo letos poskušali ustanoviti najbogatejši evropski klubi, pri ideji pa še naprej vztraja najbolj zagrizena trojica Real Madrid, Barcelona in Juventus. Omenjeni primer obravnava evropsko sodišče v Luksemburgu na prošnjo sodišča v Madridu, o njem bo odločalo prihodnje leto.

Sodišče v Luksemburgu pa je po naših informacijah prejelo poročilo, ki govori v prid Uefe in njenega predsednika Aleksandra Čeferina kot prvega nasprotnika ideje o ustanovitvi t. i. zaprte superlige najbogatejših. Protimonopolni regulator Evropske unije je namreč sporočil sodišču, da Uefa in Fifa po njegovem lahko blokirata ustanovitev novih »konkurenčnih« tekmovanj, če ta ogrožajo obstoječi model nogometa, ki – v tem primeru – deluje v Evropi.

Regulator EU se je prav tako opredelil do možnosti, ki jo ima na voljo Uefa, in sicer da sankcionira klube in nogometaše zaradi sodelovanja v odpadniški ligi. Prepoved npr. nastopa v ligi prvakov za ekipe, ki bi igrale v odpadniških ligah, ki spodkopavajo obstoječi model športa – v tem primeru v superligi –, bi bila upravičena in sorazmerna. Podrobnosti preverite v članku.