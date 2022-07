Slovenci vendarle skočili na Čeferinov vlak

V nadaljevanju preberite:

Sodna bitka med podjetjem ESL, ki je lanskega aprila neuspešno ustanovilo t. i. superligo – elitno nogometno tekmovanje zaprtega formata – in Evropsko ter Svetovno nogometno zvezo (Uefa in Fifa) je še korak bližje razpletu, potem ko so na sodišču EU v Luksemburgu končali dvodnevno obravnavo primera in prisluhnili odvetnikom vpletenih strank ter predstavnikom držav Evropske unije.

V Luksemburgu so prisluhnili vsem akterjem, tudi predstavnikom držav članic Evropske unije, ki so podprle Uefo. Naslednje dejanje sledi 15. decembra, ko bo spregovoril generalni pravobranilec sodišča EU. Kako kaže Uefi v tem dvoboju? Kaj bo januarja storilo sodišče v Madridu s sodbo sodišča EU? Kaj so povedali predstavniki držav EU in na kakšen način se je zapletel odvetnik superlige?