Čeferin: Najprej so šli med pandemijo, zdaj med vojno. Kaj naj dodam?

Aleksander Čeferin je bil gost nogometno-poslovnega foruma Business of Football Summit, ki ga je v Londonu organiziral finančni medij Financial Times. Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefe) je odgovarjal na različne aktualne tematike, po odmevnem reševanju nogometašev in strokovnega štaba Šahtarja, ki smo ga razkrili prav na Delu, pa so navzoči pričakovali njegove odgovore tudi o vnovičnem poskusu oživljanja t. i. superlige, o ligi prvakov, ki bo zaživela leta 2024, o svetovnem prvenstvu na dve leti, in o tem, kdaj se je nazadnje slišal s predsednikom Fife Giannijem Infantinom.

»Kdor primerja reformirano ligo prvakov, ki bo zaživela leta 2024, in tako imenovano superligo, ne more biti resen. Mi bomo razširili tekmovanje z 32 na 36 ekip, v njej pa ne bo nič manj prostora za ekipe iz manjših in srednje velikih lig,« je denimo zatrdil Čeferin.