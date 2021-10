Tabor bo proti Domžalam igral tudi za Miho

FOTO: NK Tabor Sežana

je maja letos doživel hudo prometno nesrečo, v kateri je utrpel težje poškodbe glave. Več kot dva meseca je preživel v umetni komi, zdaj pa ga čaka dolga in zahtevna rehabilitacija. Okrevanje po nezgodnih poškodbah možganov je dolgotrajen proces, so v sporočilu za javnost opozorili Sežanci, ki želijo pomagati, k pomoči pa pozivajo ljudi z vseh koncev Slovenije.»Potreboval bo vrsto specialističnih obravnav fizioterapevta in delovnega terapevta (s specialnimi znanji s področja nevrorehabilitacije) ter logopeda. Cilj/namen rehabilitacije je ponovno učenje in izboljšanje izvajanja vsakodnevnih aktivnosti v različnih okoliščinah v največji možni kvaliteti in kontroli gibanja,« so pojasnili.V ta namen bodo sobotno tekmo 12. kola Prve lige Telemach z Domžalami v celoti posvetili Mihi ter izkupiček od prodanih vstopnic namenili za njegovo rehabilitacijo. Obisk tekme ni nujen, saj so na voljo tudi virtualne vstopnice po 10 evrov, cena VIP-virtualne vstopnice pa znaša 20 evrov. Virtualno vstopnico je moč kupiti z nakazilom omenjenih zneskov na TRR kluba.Drži se, Miha!NK Tabor Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 SežanaTRR: SI56 6100 0000 9116 213 odprt pri Delavski hranilnici d.d.Namen: Virtualna vstopnicaSklic: 00 02102021