Tandem, ki je prebudil spečega velikana

Pred sezono je trener Mikel Arteta izjavil, da je Arsenal nared za velike stvari. Imel je občutek, da je v dveh letih in pol, odkar je 23. decembra 2019 prevzel topničarje, našel dobitno kombinacijo. Ni se motil, klub, ki ga nihče ni uvrščal med favorite in že šest let čaka na vrnitev v ligo prvakov, je na polovici sezone vodilni v premier league. Navijači opevajo Španca, nekdanjega člana Arsenala in potem vajenca rojaka Pepa Guardiole pri Manchester Cityju, a bolj poglobljeni analitiki levji delež zaslug za nepričakovan vzpon pripisujejo možu iz ozadja, športnemu direktorju Eduju.