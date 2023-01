Arsenal je naredil še en velik korak proti naslovu prvaka

Veliki derbi 21. kola angleške nogometne lige med vodilnim Arsenalom in do tekme tretjeuvrščenim Manchester Unitedom se je v Londonu končal z zmago gostiteljev s 3:2. Dolgo je kazalo, da se bosta tekmeca razšla z remijem, a je domačemu moštvu, ki je tako storilo še en velik korak proti naslovu prvaka, zmago v zadnji minuti rednega dela s svojim drugim golom na tekmi zagotovil Eddie Nketiah.

Arsenal je tako ob tekmi manj zadržal pet točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Cityjem. United pa se je bržkone poslovil od realnih upanj, da bi lahko osvojil naslov prvaka, saj zdaj za Londončani s tekmo več na četrtem mestu zaostaja že za 11 točk.

Gosti so prešli v vodstvo v 17. minuti, ko je v polno zadel Marcus Rashford, domači so z goloma Eddieja Nketiaha v 24. minuti in Bukaya Sake v 53. prišli do preobrata, v 59. minuti je izenačil Lisandro Martinez, Nketiah pa je v zadnji, 90. minuti poskrbel za delirij med domačimi navijači.

Četrti Haalandov hat-trick

Še pred derbijem je svojo nalogo zanesljivo opravil Manchester City. Varovanci Pepa Guardiole so s 3:0 doma premagali Wolverhampton, vse tri gole je dosegel norveški zvezdnik Erling Haaland, ki je po 19 odigranih prvenstvenih tekmah že pri 25 golih.

Prvega je tokrat dosegel z glavo (40. minuta), drugega z 11-m (50.), tretjega pa po napaki vratarja gostov Joseja Saja in nesebični podaji Riyada Mahreza (54.). To je bil za Norvežana, ki je v 61. minuti ob ovacijah občinstva zapustil igrišče, že četrti hat-trick v ligi in ima realno možnost, da ujame rekord Alan Shearerja, ki je v sezoni 1996/97 petkrat dosegel tri gole na eni tekmi.

Lani sta bila na koncu prvenstva s po 23 goli najboljša strelca Mohamed Salah in Heung-min Son.