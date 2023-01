Liverpool in Chelsea sta se ustrašila izziva

Liverpool in Chelsea sta tudi v enem od derbijev tega konca tedna nadaljevala s slabo igro iz celotne sezone in z izidom 0:0 gotovo nista navdušila navijačev, ki v njunih tekmah vendarle pričakujejo kakšen gol v mreži tekmeca. Nedelja bo prinesla še vrhunec tega kola, ko se bosta pomerila Arsenal in Manchester United.

Takole sta se borila za žogo Andrew Robertson in Hakim Ziyech. FOTO: Paul Ellis/AFP

Nogometaši Chelseaja so resda hitro mislili, da so prešli v vodstvo. To je bilo že v tretji minuti, ko je streljal Kai Havertz iz neposredne bližine po kotu, toda VAR je dosodil ofsajd. Zdelo se je, da je Liverpoolu zmanjkalo samozavesti, ko se je želel izogniti trem zaporednim ligaškim porazom, ustvaril pa si je le polpriložnosti, še najlepšo priložnost je zamudil novinec Cody Gakpo.

Trener Liverpoola Jürgen Klopp ne more biti navdušen. FOTO: Phil Noble/Reuters

Londončani so predstavili navijačem tudi zvenečo januarsko okrepitev za sto milijonov evrov. Donedavni nogometaš Šahtarja iz Donecka Mihajlo Mudrik je dobil priložnost v drugem polčasu in je opazno poživil igro Chelseaja po levem krilu, toda ključnega zasuka v rezultatu ni uspelo zrežirati niti njemu.