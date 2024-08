Tekmovalna Olimpija ohranila evropski ritem, a je še daleč od napredovanja

V nadaljevanju preberite:

Prvi polčas zmenka z zgodovino ni prinesel obilo veselja slovenskemu nogometnemu trojčku v 4. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo. Olimpija je sicer na Reki iztržila neodločen izid 1:1, Celje in Maribor pa sta v Erevanu in Stockholmu izgubila po 0:1. Sosedski dvoboj na Kvarnerju je vzbujal največ pozornosti in je zaradi odličnega poletja zeleno-belih na obeh frontah, evropski in domači, vzbujal nekaj več optimizma, kot gostovanji Celjanov v Armeniji in Mariborčanov na Švedskem.

Na Rujevici so se Rečani v godljo spravili sami, po nerodnem posredovanju rezervista Gabriele Rukavine, ko je spotaknil Jorgeja Silvo, je španski sodnik Cesar Soto Grado takoj pokazal na belo točko. Dokaj presenetljivo, do takrat ni kazal kakšne posebne naklonjenosti do Ljubljančanov. Ljubljančani so še na peti evropski tekmi ostali neporaženi, a prvič niso zmagali.