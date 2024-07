Olimpija zmlela Ukrajince, v igri še Maribor in Bravo

Zadnji četrtek v juliju prinaša tri tekme slovenskih nogometnih klubih pod dežnikom Uefe. Olimpija, Maribor in Bravo se namreč v 2. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo borijo proti tekmecem iz Ukrajine, Romunije in BiH. Prva je svoj izziv z odliko opravila Olimpija, ki je v Stožicah zasluženo premagala Žitomir. Mariborčani doma igrajo z Romuni, Bravo pa gostuje v Mostarju.

Konferenčna liga, 2. kolo kvalifikacij :

Olimpija – Žitomir 2:0 (Florucz 56, Pinto 92)

Maribor – Univ. Craiova (20.15)

Zrinjski – Bravo (21.00)

Povratne tekme bodo naslednji četrtek.

Zmagovalca prve tekme odločila Florucz in Pinto

Nogometaši Olimpije so šele začeli letošnje evropsko popotovanje, saj so bili neposredno uvrščeni v drugi krog kvalifikacij za tretje najmočnejše evropsko tekmovanje. Ljubljančani so v novo sezono krenili z zmago v domačem prvenstvu, z 2:0 so doma odpravili novopečenega prvoligaša Primorje z 2:0.

Raul Florucz je sijajno kronal fantastično akcijo Ljubljančanov za končnih 2:0. FOTO: Voranc Vogel

Prvi tekmec v Evropi je ukrajinska Polisja iz Žitomirja, za katero je to prva uradna tekma sezone, saj prav tako ni nastopila v prvem krogu kvalifikacij, ukrajinsko prvenstvo pa se še ni začelo. Olimpija jim je tako zadala uvodni poraz z goloma Raula Florucza in Dioga Pinta. V uvodnih minutah tekme je bilo nekaj nepovezane igre na obeh straneh, tako tudi ni bilo pravih priložnosti. V prvih 15 minutah so nekoliko bolj na žogo stopili Ukrajinci, ki so pokazali več volje po zadetku.

Tudi Olimpija je počasi vse bolj prihajala pred vrata tekmeca, a do pravega zaključka Ljubljančani še lep čas niso prišli. Zeleno-beli so jalovo pobudo prevzeli v nadaljevanju polčasa, v 26. minuti je iz prostega strela precej iz desne strani Florucz prvič ogrel vratarja Jevgena Volineca. Kaj več priložnosti v tem delu ni bilo, igra pri obeh ekipah je delovala raztrgano. Bolj so pritisnili domačini, najbolj aktiven je bil Florucz, njegovi streli so bili nekajkrat blokirani, v naročju ukrajinskega vratarja je končal tudi poskus Rede Boultama. Slednji je poskusil tudi pet minut pred odmorom, ko je z roba kazenskega prostora žogo poslal čez gol.

V začetku drugega polčasa so tudi gostje prvič preizkusili domačega vratarja Matevža Vidovška, ki je ujel strel Oleksandra Nazarenka. Kljub tem poskusu Polisje pa so bili v začetnih minutah nadaljevanja še naprej v napadu agresivnejši nogometaši Olimpije. To pa so zeleno-beli kronali v 56. minuti. Dino Kojić je zaposlil še naprej zelo aktivnega Florucza, ta je potegnil v kazenski prostor, nato pa s strelom v oddaljeni kot Olimpijo popeljal do prednosti.

Marcel Ratnik v akciji. FOTO: Voranc Vogel

Varovanci španskega stratega Victorja Sancheza so imeli v 68. lepo priložnost za povišanje vodstva, Nemanja Motika je po tleh sprožil z leve strani, posredoval je Volinec, Boultam pa odbitka ni uspel pospraviti v mrežo. Ukrajinci so stopili višje v lovu na izenačenje, po kotu je Admir Bristić z glavo meril čez prečko. Na drugi strani je Volinec ujel strel Pedra Lucasa.

Toda volkovi so se ob tem preveč odprli, Ljubljančani pa so v sodnikovem podatku potrdili zmago po protinapadu, ob koncu katerega sta bila vpletena rezervista, Justas Lasickas je našel Dioga Pinta, ki je povišal na 2:0. Tik pred koncem je Vidovšek ukrotil še strel Caua Paixaa.