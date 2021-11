Tesen poraz Mure pri favoritu v Franciji

Slovenski nogometni prvaki so bili v četrti tekmi konferenčne lige najbližje prvi točki. Po hudem boju so v Rennesu izgubili z 0:1, gostitelji so edini gol dosegli v 76. minuti iz prekinitve. S srčno in bojevito igro, disciplinirano v obrambi, so Prekmurci pustili zelo soliden vtis. Naslednja tekma bo sanjska: v Ljudskem vrtu bo 25. t. m. gostoval Tottenham.

»V tekmo ne gremo v najboljšem zdravstvenem stanju, tekmovalno pa smo željni boja,« je napovedal četrti nastop trener Mure Ante Šimundža, ki je taktično postavitev in enajsterico pripravil po temeljiti analizi in predvsem po tem, kar so igralci in on izkusili na prvi tekmi pred dvema tednoma v Ljudskem vrtu. »Na igrišču občutiš dejansko moč tekmecev,« je 50-letni Mariborčan še dopolnil razliko med prakso in teorijo.

Sinočnji drugi praktični test je hitro razkril, kakšno formulo je izbral Šimundža. Uporabil je svoje bogate izkušnje, Prekmurci so se izrazitim favoritom zoperstavili po mariborsko. Oziroma tako, kot so se vijolični pred 22 leti proti Lyonu, ko je tudi Šimundža v vlogi napadalca branil in ubranil nalete takratni nespornih vladarjev francoskega klubskega nogometa.

S čvrsto ter disciplinirano postavitvijo dveh obrambnih blokov (5-4) so Sobočani resda dopustili, da so Francozi praktično ves prvi polčas ob veliki premoči v posesti žoge (v odstotkih 70:30) igrali 40 metrov od vrat Matka Obradovića, a v tako zgoščenem prostoru in ob res izjemni disciplini so v prvih 45 minutah omejili vse druge prednosti gostiteljev. Predvsem hitrost. Za vse drugo je bila na voljo »mastercard« v podobi vratarja Matka Obradovića – ko je zadišalo po golu, je bil Dalmatinec nepremagljiva zadnja ovira.

Rennes: Mura 1:0 (0:0) Roazhon Park, gledalcev 22.000, sodnik Juri Frischer (Estonija) 6,5. Strelec: 1:0 – Bade (Majer, 76). Rennes: Salin 6, Truffert 6, Aguerd 6, Bade 6,5, Assignon 6,5, Bourigeaud 6 (od 75. Tel –), Majer 6,5, Santamaria 6 (od 67. Tait –), Sulemana 6,5 (od 88. Tchaouna –), Terrier 6 (od 67. Laborde –), Guirassy 6 (od 75. Abline –). Mura: Obradović 7, Karničnik 6,5, Maruško 6, Karamarko 6,5, Kous 6,5, Horvat 6 (od 90. T. Cipot –), Lorbek 6 (od 90. Kozar –), Šturm 6,5 (od 90. Buček –), Lotrič 6 (od 68. Ouro –), Pucko 6,5, Mulahusejnović 6 (od 82. Maroša –). Posest žoge v %: 65:35; streli: 26:5; na vrata: 7:1; koti: 11:6; prekrški: 10:10. Drug izid – Tottenham : Vitesse 3:2 (Son Heung-Min, Lucas Moura, Jacob Rasmussen avt.; Jacob Rasmussen, Matus Bero; rdeči kartoni: Cristian Romero 59.; Danilho Doekhi 81., Markus Schubert 85.). Vrstni red: Rennes 10, Tottenham 7, Vitesse 6, Mura 0.

Petnajst strelov so sprožili gostitelji, Mura ni bila blizu niti enemu.

Slovenski prvaki niso imeli razlogov, da bi spreminjali način igre v drugem polčasu. Svoje načrte so uresničili, gostitelji so bili tisti, ki so iskali načine, kako streti žilave in srčne Prekmurce, ki so po uri igre tudi prvič resno zagrozili. Po kotu je Nik Lorbek na drugi vratnici poskusil presenetiti, a je eden od domačih branilcev odbil žogo.

Rennes je v drugem polčasu še bolj odločno napadel, toda tudi črno-beli gostje so pokazali več napadalnih ambicij. Niso bili nenevarni, celo nasprotno, po vsakem poskusu je domačim navijačem na tribunah zastajal dih.

Domači napadalec Serhou Guirassy je bil brez moči med čvrstmimi soboškimi branilci. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Res všečna Mura je delovala tako zanesljivo, da je Francozom že pošteno tekla voda v grlo. Iz igre ni šlo, streli so leteli mimo vrat ali preko. Zadnje upanje so bile prekinitve. In prav ta je prinesla odrešilni gol domačim, ko je po podaji Hrvata Lovra Majerja s prostega strela z glavo Obradovića matiral Loic Bade.

Toda domači še niso bili povsem rešeni. Mura je do zadnjega sodnikovega žvižga grizla in pogumno iskala izenačenje.

»Taktično smo bili dobri. Na žalost smo iz prve prekinitve in pol priložnosti prejeli gol. Delovna vnema in požrtvovalnost sta bili maksimalni,« je po tekmi za kanal A povedal Šimundža.