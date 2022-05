Težke tekme velika priložnost, da se pokažejo nogometnemu svetu

Večina nogometnih klubov je že končala svoje obveznosti za sezono 2021/22, od srede naprej pa bodo v tekmovalnem ritmu spet evropske reprezentance, ki jih čakajo nastopi v tretji izvedbi lige narodov. Ta bo med drugim spet ponudila »rezervno možnost« za preboj na prvenstvo stare celine 2024. V ligi B oziroma razred višje kot prej bo igrala tudi Slovenija.

Izbranci Matjaža Keka bodo skušali status »drugoligaške« izbrane vrste zadržati v družbi Švedske, Norveške in Srbije. Slovenska vrsta (65. na lestvici svetovne zveze FIFA) se bo v skupini B4 uvodoma ta četrtek v Ljubljani pomerila s Švedsko (19.), v nedeljo se bo v Beogradu postavila po robu Srbiji (25.), 9. junija bo v Oslu gostovala pri Norveški (41.), 12. junija pa bo doma gostila Srbijo. Dve koli bosta nato še septembra, in sicer 24. 9. domača tekma z Norveško, 27. 9. pa še gostovanje na Švedskem.

Slovenci so od četrtka do danes vadili v Ljubljani, medtem pa so se preselili na Brdo pri Kranju, kjer se bodo najprej pripravili na obračun s Švedsko. »Vemo, kaj nas čaka, imamo težke nasprotnike, ampak menim, da smo že večkrat celotni Sloveniji pokazali, kaj zmoremo. Dolgo bomo skupaj, tako da verjamem, da se lahko dobro uigramo in povežemo med seboj. Težke tekme pomenijo veliko priložnost, da se pokažemo nogometnemu svetu. S fanti bomo dali vse od sebe,« je pred začetkom tekmovanja dejal napadalec Blaž Kramer, po novem član varšavske Legie.

Slovenija je v ligi narodov v letih 2020 in 2021 igrala v ligi C, v kateri je zmagala v skupini 1 v družbi Grčije, Kosova in Moldavije. V prvi izvedbi, 2018/19, so naši nogometaši prav tako igrali v ligi C, a so bili takrat ob Norveški, Bolgariji in Cipru zadnji in bi morali izpasti v ligo D. Ker so pri Evropska nogometna zveza (UEFA) naknadno spremenili format tekmovanja, je slovenska reprezentanca obdržala status C-ligaša in nato to unovčila za napredovanje.

Sestave lig in format tekmovanja

V ligi B so tokrat v skupini 1 Ukrajina, Škotska, Irska in Armenija, v 2 so Islandija, Izrael in Albanija (morala bi biti še Rusija, a so jo pri UEFA zaradi vojaške invazije na Ukrajino do nadaljnjega suspendirali), v 3 pa so Bosna in Hercegovina, Finska, Romunija in Črna gora.

V elitni ligi A, od koder bo prišel tudi zmagovalec tekmovanja, lovoriko brani Francija, ki bo v skupini 1 z Dansko, Hrvaško in Avstrijo, v 2 bodo Španija, Portugalska, Švica in Češka, v 3 Italija, Nemčija, Anglija in Madžarska, v 4 pa Belgija, Nizozemska, Poljska in Wales. Zmagovalci skupin se bodo prebili v polfinale, ki bo tako kot finale na sporedu junija prihodnje leto.

V ligi C skupino 1 sestavljajo Turčija, Luksemburg, Litva in Ferski otoki, v skupini 2 so Severna Irska, Grčija, Kosovo in Ciper, v 3 Slovaška, Belorusija, Azerbajdžan in Kazahstan in v 4 Bolgarija, Severna Makedonija, Gruzija in Gibraltar.

V najnižji ligi D sta le dve skupini, in sicer so v 1 Liechtenstein, Moldavija, Andora in Latvija, v 2 pa Malta, Estonija in San Marino.

Oblika tekmovanja bo bolj ali manj takšna kot v prejšnji izvedbi, torej z izpadanjem in napredovanjem. Prvouvrščene ekipe iz lig B, C in D bodo napredovale razred višje, zadnjeuvrščene iz A in B pa bodo nazadovale za en razred. V ligi C pa bodo štiri zadnjeuvrščene igrale boj za obstanek.

Prvo izdajo lige narodov je dobila Portugalska po zmagi nad Nizozemsko z 1:0, zadnjo pa Francija, ki je oktobra lani v sklepnem dejanju premagala Španijo z 2:1.

Je pa tudi tokrat format tekmovanja takšen, da bo tudi prek tega mogoče priti na evropsko prvenstvo 2024. Klasične kvalifikacije bodo dale 20 udeležencev, gostiteljica Nemčija že ima zagotovljen nastop, liga narodov pa bo dala še tri reprezentance. Te bodo znane po dodatnih turnirjih, na katerih se bodo merile tiste najboljše ekipe, ki si mesta na EP niso zagotovile v kvalifikacijah.

Na teh turnirjih bodo marca 2024 igrale po štiri ekipe znotraj lig A, B in C, in sicer po štiri najboljše, ki si še niso zagotovile na euru prek kvalifikacij.

Ključni datumi tekmovanja

Prvi igralni dnevi bodo med 1. in 4. junijem, drugi med 5. in 8., tretji in četrti med 9. in 14. junijem ter peti in šesti med 22. in 27. septembrom. Polfinale bo 14. in 15. junija 2023, finale in tekma za tretje mesto pa 18. junija 2023. Boj za obstanek ekip iz lige C bo med 21. in 23. ter 24. in 26. marcem 2024.