Tudi slavni Zinedine Zidane še ni videl česa takega

Zinedine Zidane ni nekdo, ki rad govori in ocenjuje druge, toda tudi legendarnega Francoza navdušuje Barcelonin najstniški čudežni deček Lamine Yamal.

»Vsi se zabavamo z njim in zato je za vse mlade ljudi Lamine tisti, ki ga je treba gledati,« je nekdanji igralec in trener Reala začel razmišljanje o 17-letnem Yamalu, ki ga je še posebej očaral v najbolj »nori« tekmi lige prvakov v tej sezoni, povratni polfinalni v Milanu med Interjem in Barcelono.

Lamine Yamal je očaral čarovnika. FOTO: Albert Gea/Reuters

»Česa takega še nisem videl v življenju. Videl sem nekoga, ki je tako premočan s svojo igro. Čudovito ga je videti takšnega,« je povedal 52-letni Zizou, ki je Realov trenerski stolček zapustil na svojem vrhuncu leta 2021, Zdaj čaka na trenutek, ko naj bi dobil vabilo za selektorski položaj Francije.

»Kot trener sem počutim 100-odstotno pripravljenega. To je želja, ampak obstaja tudi trener, moštvo in to je treba spoštovati. Ko bo napočil trenutek, bo veliko veselje, če se mi bo ponudila priložnost,« je zaključil Zinedine Zidane.