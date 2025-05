Lamine Yamal je igralec, ki se pojavi vsakih 50 let, a najboljša sta Francoza

Spektakularen večer na olimpijskem stadionu na Montjuicu v Barceloni ni dal zmagovalca, finalist lige prvakov iz dvoboja Barcelone in Interja pa bo znan v torek po povratni tekmi. Razplet s 3:3 nikogar ne postavlja v vlogo favorita, nekaj več grenkobe je lahko v taboru črno-modrih iz Milana, zapravili so vodstvo z 2:0 in 3:2. Za milimeter, dva so bili še ob četrti gol. Henrik Mhitarjan je bil v nedovoljen položaju. »O tem ofsajdu bom razmišljal vso življenje,« je bil razočaran Armenec.

»Lahko bi zmagali, ampak iztržiti neodločen izid s takšno Barço, je vir ponosa. Barcelona igra najlepši napadalni nogomet,« je bil po tekmi še poln adrenalina gostujoči trener Simone Inzaghi. Inter je načet, zdeluje ga hud ritem, nad čemer je potožil Inzaghi, ima težave s poškodbami najmočnejših adutov. Strelec prvega gola po vsega 30 sekundah Marcus Thuram je v igro vskočil ne da bi na treningih resno streljal, Benjamin Pavard ne bo nared niti za povratno tekmo, še en katalonski junak in strelec dveh golov Denzel Dumfries je stiskal zobe.

»Verjetno bomo v torek igrali brez našega kapetana Lautara Martineza,« je razkril po hitri diagnozi zdravniške ekipe, potem ko je Argentinec ostal v slačilnici ob odmoru.

Simone Inzaghi in Hansi Flick bosta v torek v Milanu razkrila, kaj sta se naučila na sinočnji prvi polfinalni tekmi lige prvakov. FOTO: Josep Lago/AFP

»Igrali smo s slogom. Lamine Yamal je zabil neverjeten gol, ki je bil ključen po zaostanku z 0:2. Res je igral odlično. V velikih tekmah, kot je že pokazal, vselej naredi razliko,« se je, bolj kot z moštveno predstavo, moral Nemec na trenerskem stolčku Barcelone osredotočiti na izvedbo 17-letnega naslednika Lionela Messija.

»Takšen igralec se pojavi le na 50 let. Prvič sem ga videl igrati v živo, morali bi ga čuvati bolje, ampak lažje je to reči, kot narediti. Podvajali smo ga z dvema, tremi igralci ...,« je še o čudežnem fantu dodan Flickov kolega Inzaghi.

Yamal bo šele 13. julija dopolnil 18 let, sinoči je igral 100. tekmo za Barcelono in postal najmlajši strelec v zgodovini v polfinalih lige prvakov. Za mnoge je že najboljši nogometaš na svetu. Za Thurama, sicer sin slavnega Liliana Thurama, nepogrešljivega branilca svetovnih prvakov iz leta 1998 in evropskih dve leti pozneje, ni. Izzivalno je zavrnil takšno oceno.

»Je Yamal najboljši na svetu? Ne, mislim, da ne. Najboljši je Francoz in tudi drugi najboljši. To sta Ousmane (Dembele, op. p.) in Kylian (Mbappe, op. p.),« je v pogovoru za francosko televizijsko postajo Canal + popihal na dušo Francozom v Parmi rojeni 27-letni robustni napadalec.