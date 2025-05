Ronaldinho omenil Messija in zatrdil, da je na vrsti Yamal

Nekdanji brazilski nogometni velemojster Ronaldinho je izrazil svoje navdušenje nad mladim talentom Barcelone Laminom Yamalom. Ronaldinho, ki je skupaj z Lionelom Messijem ustvarjal zgodovino FC Barcelona, je poudaril, da je na vrsti Yamal, da nadaljuje to dediščino. V intervjuju za madridski dnevnik Marca je zatrdil, da sta z Messijem že spisala klubsko zgodovino. Kar je Yamal pokazal doslej, pri tako mladih letih in s toliko talenta, pa da je izjemno.

Brazilec je dodal, da uživa v gledanju nogometašev, kot je Yamal, saj so dobri za nogomet. Verjame, da ima mladi Španec vse možnosti, da osvoji več zlatih žog in s tem postane eden najboljših igralcev na svetu. »Upam, da bo imel kariero, kot sva jo imela midva z Messijem,« je dejal Ronaldinho in zavrnil neposredne primerjave med igralci. »Vsak nogometaš ima edinstven slog igre. Pomembno je, da Lamine Yamal prinaša veselje ljudem, kot sem ga jaz v svojem času, ali kot ga je Messi pozneje.«

Lamine Yamal med proslavljanjem enega od golov. FOTO: Albert Gea/Reuters

Spomnimo, danes 45-letni Ronaldinho je v karieri igral za Gremio (1998-2001), PSG (2001-03), Barcelono (2003-08), Milan (2008-11) ter spet za brazilske klube Flamengo (2011-12), Atletico Mineiro (2012-14), Queretaro (2014-15) in Fluminense (2015), v tem času pa je zabil 205 golov v 511 tekmah. Yamal je v tej sezoni odigral 34 tekem v španskem prvenstvu in pri tem ustvaril bilanco devetih golov in 13 podaj za gol.