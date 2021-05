Uefa potrdila spremembo za euro 2020

Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefe) je danes odločil, da bo lahko na letošnjem evropskem prvenstvu v vsaki od reprezentanc nastopilo 26 namesto 23 igralcev. Triindvajset igralcev pa bo še vedno na seznamu za posamezno tekmo. Število je Uefa povečala zaradi možnih okužb z novim koronavirusom.



Tudi po finalnih prijavah reprezentanc 1. junija bodo mogoče menjave v ekipah v primeru resnih poškodb igralcev vse do prve tekme na EP, če bodo nacionalne zveze dobile odobritev Uefe. Pred tekmo bo mogoče na seznamu igralcev zamenjati tudi vratarja, ne glede na to, če bosta na listi še vedno dva vratarja. Doslej to ni bilo mogoče.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: