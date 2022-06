Umrl nekdanji reprezentant Goran Sanković

V 43. letu starosti je umrl nekdanji slovenski nogometni reprezentant Goran Sanković. Celjski policisti so ga v soboto našli mrtvega.

Sanković je med letoma 1996 in 2001 igral za Publikum iz Celja, nato se je preizkusil v tujini. Sprva je eno sezono igral na Češkem pri Slavii iz Prage, nato med letoma 2002 in 2004 v Grčiji za Akratitos in Panionios. Bil je del različnih selekcij slovenske nogometne reprezentance, kapetan vseh mlajših kategorij, za člansko izbrano vrsto pa je igral med letoma 2001 in 2002, zbral je pet nastopov.

Leta 2002 se je udeležil svetovnega prvenstva, na katerem pa ni nastopil. Zaradi hujše poškodbe kolena je leta 2004 že pri 24 letih sklenil nogometno kariero. Zatem je bil registrirani posrednik nogometašev. V sezoni 2006/07 je bil tudi športni direktor Publikuma.

Goran Sanković je kariero končal leta 2004. FOTO: Blaž Samec

V soboto so celjski policisti pozvali vse, ki bi kar koli vedeli o Sankovićevem izginotju. Ta se je v petek z avtomobilom odpeljal neznano kam, tedaj je bilo tudi prijavljeno njegovo izginotje. V soboto v poznih popoldanskih urah so na PU Celje iskalno akcijo preklicali, saj so pogrešano osebo našli mrtvo, je prvi poročal portal N1.