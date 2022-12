Srbski nogomet je danes zavit v črno. Gazetta dello sport je sporočila, da je po težki bolezni v 54. letu življenja umrl Siniša Mihajlović, nekdanji jugoslovanski reprezentant in evropski klubski prvak s Crveno zvezdo, v zadnjem času pa tudi odličen trener. Novico je že potrdila tudi njegova družina. Mihajlović se je zadnje dve leti in pol zdravil zaradi levkemije, stanje se mu je ves čas menjavalo, ko se je vrnil na klop italijanske Bologne, je bilo videti, da bo bolezen premagal. A zadnje dneve se mu je stanje poslabšalo.

Rodil se je 20. februarja v Vukovarju, kariero začel pri Borovu, na najvišji ravni pa je igral pri Crveni zvezdi, Romi, Sampdorii, Laziu in Interju. Kot trener je vodil Bologno, Catanio, Fiorentino, Sampdorio, Milan, Torino in še enkrat Bologno. Še konec prejšnjega meseca se je Mihajlović nenapovedano pojavil na predstavitvi knjige njegovega trenerskega mentorja, kontroverznega Čeha Zdeneka Zemana, ki mu je namenil spoštljive besede, on pa je požel aplavz številnih gostov. Mihajlović je bil poročen z nekdanjo televizijsko voditeljico Arianno Rapaccioni, s katero sta imela pet otrok, tri sinove in dve hčerki.

Kot igralec je za reprezentanco odigral 63 tekem in dosegel deset golov, spomine nanj pa imajo tudi slovenski nogometaši. Leta 2000 na evropskem prvenstvu na Nizozemskem in v Belgiji je na tekmi proti Sloveniji prejel rdeč karton, Srbi pa so po njegovi izključitvi izničili vodstvo tekmecev 3:0 in izenačili.