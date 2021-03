V četrtfinalu ponovitev lanskega finala med Bayernom in PSG-jem

Na sedežu Evropske nogometne zveze so izžrebali četrtfinalne pare lige prvakov. Izstopa ponovitev finala pretekle sezone med Bayernom in Paris Saint-Germainom, zanimiv bo tudi par španskega prvaka Reala z angleškim prvakom Liverpoolom.



Branilci naslova Bavarci se bodo znova pomerili s Parižani, ki so jih lanskega avgusta v Lizboni z golom Kingsleyja Comana premagali z 1:0 in osvojili šesti evropski naslov.



Na špansko-angleškem derbiju bosta tekmeca najtrofejnejši evropski klub Real Madrid in angleški prvak Liverpool. Otočani so bili nazadnje evropski prvaki v sezoni 2017/18, Madridčani pa sezono poprej, ko so v finalu premagali ravno Liverpoolčane.



Borussia iz Dortmunda z najboljšim strelcem tekmovanja Erlingom Brautom Hålandom bo imela težko nalogo, saj bo igrala proti stavniškemu favoritu Manchester Cityju.



Londonski Chelsea je dobil na papirju najlažjega tekmeca Porto. A pozor, portugalskega predstavnika ne gre podcenjevati, to je dokazal v osmini finala, ko je izločil Juventus.



Prve četrtfinalne tekme bodo 6. in 7. aprila, povratne pa 13. in 14. aprila.

Dinamo s Stojanovićem v pričakovanju tekmeca

Ob 13. uri bo sledil še žreb četrtfinala evropske lige. Med najboljših osem so se prebili Dinamo Zagreb s Petrom Stojanovićem, Ajax, Manchester United, Arsenal, Granada, Roma, Villarreal in Slavija Praga.



Prve četrtfinalne tekme bodo 8. aprila, povratne pa 15. aprila.



Četrtfinalni pari lige prvakov

Manchester City ‒ Borussia Dortmund

Porto ‒ Chelsea

Bayern München ‒ Paris St. Germain

Real Madrid ‒ Liverpool



Polfinalna para lige prvakov

Bayern München/Paris St. Germain ‒ Manchester City/Borussia Dortmund

Real Madrid/Liverpool ‒ Porto ‒ Chelsea

