V Helsinkih polurna prekinitev zaradi zdravniškega posredovanja na tribunah

Nadaljevale so se kvalifikacijske tekme za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki. Najvišjo zmago so vpisali nizozemski nogometaši, ki so kar z 8:0 (3:0) odpravili Maltežane.

Po dva gola sta zabila Memphis Depay in Donyell Malen, po enega pa so k zmagi prispevali Virgil van Dijk, Xavi Simons, Noa Lang in Micky van de Ven. V isti skupini G je bila tudi tekma med Finsko in Poljsko, ki so jo v 71. minuti zaradi zdravniškega posredovanja na tribunah Olimpijskega štadiona v Helsinkih pri rezultatu 2:1 (1:0) prekinili za več kot pol ure.

Na Olimpijskem štadionu v Helsinkih se je zbralo več kot 30.000 gledalcev. FOTO: Markku Ulander/Reuters

Nogometaši so se sprva le spogledovali, čez čas pa so odkorakali z igrišča in na podatek o nadaljevanju dvoboja čakali v slačilnicah. Sprva nihče ni vedel, kaj se pravzaprav dogaja, nekateri so omenjali celo, da se je zgodil napad, kar pa so pozneje zanikali. Po več kot tridesetih minutah se je tekma vendarle nadaljevala, izid pa se do konca (dvoboj je trajal do skoraj 0.30 po lokalnem času) ni več spremenil

Finci so se tako z goloma Joela Pohjanpala (z bele točke v 31. minuti) in Benjamina Källmana (64.) veselili pomembne zmage z 2:1. Častni zadetek za Poljsko, ki je igrala brez prvega zvezdnika Roberta Lewandowskega, je v 69. minuti dosegel Jakub Kiwior.

Finci so zadržano proslavili zmago nad Poljaki. FOTO: Markku Ulander/AFP

Oživljali enega od navijačev

Kot so sporočili prireditelji, so na tribunah oživljali enega od gledalcev, ki so mu reševalci nudili prvo pomoč, nakar so ga odpeljali v najbližjo bolnišnico. Njegovo stanje je kritično.

»Vem le to, da so eno osebo odpeljali v bolnišnico in da je v kritičnem stanju. Zaradi tega zdaj težko govorim o tem, kako se počutim po tej zmagi,« je izjavil Jacob Friis, selektor Finske. »Vedno je težko, ko se zgodi kaj takšnega. Življenje je veliko pomembnejše od nogometa,« je poudaril strelec zmagovitega gola za domačo reprezentanco Källman, ki je minule tri sezone igral prav na Poljskem (za Cracovio), od koder se je pred kratkim preselil k Hannovru.

Drugi današnji izidi – skupina H: Romunija – Ciper 2:0 (2:0), San Marino – Avstrija 0:4 (0:4); skupina K: Latvija – Albanija 1:1 (1:1), Srbija – Andora 3:0 (2:0).