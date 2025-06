Kek pohvalil tudi tiste, ki so manjkali, Barbarez okrcal sodnika

Slovenska nogometna reprezentanca je po petkovi zmagi v Luksemburgu (1:0) dobila še drugo pripravljalno tekmo v štirih dneh. V Celju je danes z 2:1 (0:0) premagala izbrano vrsto BiH.

Potem ko se je uvodni polčas razpletel brez zadetkov, je za veliko navdušenje domačih navijačev v 63. minuti poskrbel Benjamin Verbič, ki je po imenitnem samostojnem prodoru zadel za vodstvo z 1:0. V 88. minuti je nato s svojim prvim reprezentančnim golom na 2:0 povišal v Argentini rojeni Andres Vombergar, ki je bil natančen z bele točke, tik pred koncem tekme pa je častni gol za BiH dosegel Tarik Muharemović.

Slovenska nogometna reprezntanca se je veselila nove zmage. FOTO: Leon Vidic/Delo

Slovenski selektor Matjaž Kek je bil zadovoljen s tem, kar so prikazali njegovi izbranci. »Menim, da smo zasluženo zmagali, tekma pa je bila vse prej kot prijateljska. Ozračje je bilo pravo, od nas je zahtevalo, da smo dali vse od sebe. Vse sicer ni bilo idealno, toda pristop je bil dober,« je povedal Kek in čestital svojim varovancem. »Ne le zaradi dveh zmag ob koncu sezone, temveč za vsako sekundo treninga. Dobro so delali – tudi tisti, ki so manjkali,« je še dejal selektor.

Matjaž Kek je pohvalil svoje izbrance. FOTO: Leon Vidic/Delo

Podobno je razmišljal tudi njegov kolega na klopi BiH. »Konec sezone, utrujenost, visoke temperature, vse to je vplivalo na tekmo. Fantje so v danih okoliščinah igrali maksimalno. Slovenci so pravi čas dosegli gol, mi ga nismo. Toda čestitam svoji ekipi. Vse razen izida je bilo za oceno pet,« je presodil Sergej Barbarez, ki je okrcal le sodnika: »Četudi je bila tekma prijateljska, se takšne enajstmetrovke ne sodi ...«

Slovenija – BiH 2:1 (0:0) Štadion Z'dežele, sodniki: Dabanović, Todorović, Jovanović (vsi Črna gora).

Strelci: 1:0 – Verbič (63.), 2:0 – Vombergar (89. 11-m), 2:1 – Muharemović (90+4.).

Slovenija: Oblak, Janža (od 90+2. Šoštarič Karič), Bijol, Brekalo, Karničnik, Zabukovnik, Petrovič (od 90+.2 Zec), Verbić (od 80. Šturm), Lovrić (od 66. Svetlin), Stojanović (od 80. Matko), Kramer (od 66. Vombergar).

BiH: Vasilj, Mujakić (od 81. Omerović), Barišić (od 61. Katić), Muharemović, Malić, Dedić, Šarić (od 46. Tahirović), Bašić (od 81. Burnić), Memić (od 61. Kulašin), Gigović (od 69. Baždar), Kulenović.

Rumeni kartoni: Vombergar; Malić, Baždar.

Slovenija si je s tem uspehom priigrala lepo popotnico pred septembrskim začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v ZDA, Mehiki in Kanadi.