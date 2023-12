Lahko Villa ustavi še vodilni Arsenal? Šeško v Dortmund, Zajc brez derbija

Elitna nogometna prvenstva v Evropi so letos na slabi polovici tekmovanja zelo izenačena, posledično pa vsak konec tedna spremljamo več razburljivih derbijev, ki odločajo o vrhu lestvice. Girona bo šampionske ambicije preizkusila na katalonskem derbiju, zanimivo bo tudi v Birminghamu.

Bešiktaš – Fenerbahče (sobota, 17.00): Derbiji v turški metropoli so paša za oči vsakega vročekrvnega navijača. V kotel se na gostovanje pri Bešiktašu s Fenerbahčejem ne bo podal Miha Zajc, po dodatnih pregledih zdravniško osebje sumi, da je pri slovenskem vezistu prišlo do hernije diska. Derbi s tretjeuvrščenim Bešiktašem bo Zajc izpustil, vseeno pa ima Fenerbahče dovolj adutov, predvsem Dušana Tadića in Edina Džeka, da na gostovanju opravi s črnimi orli. V prid gostom govori tudi tržna vrednost ekip – Bešiktaš 130 mio € vs Fenerbahče 200 mio €. Tip: 2.

Nogometaši Fenerbahčeja so favoriti v istanbulskem derbiju. FOTO: Dilara Senkaya/Reuters

Aston Villa – Arsenal (sobota, 18.30): V Birminghamu se strasti po izvrstni sredini predstavi Aston Ville in zmagi nad prvaki z 1:0 še niso polegle. Villa je nadigrala Manchester City, razmerje v strelih je bilo kar 22:2 za gostitelje, City je zadnji strel zabeležil v 11. minuti! Izvrstno delujeta predvsem obramba in sredina ambiciozne ekipe Unaia Emeryja, ki je na Villa Parku zabeležila že 14 zaporednih zmag. Tokratni test bo zanje morda največji doslej, Arsenal še vedno ne igra tako tekoče v napadu, kot bi si Mikel Arteta želel, a tudi z goli v 97. minuti, kot nazadnje proti Lutonu, prihaja do zmag. Odlike šampionskega moštva? Bomo videli. Tip: 0.

Borussia Dortmund – Leipzig (sobota, 18.30): Rumeno-črni so se v derbiju bundeslige minuli konec tedna izognili porazu na gostovanju, čeprav je bil Bayer večji del tekme boljši nasprotnik, med tednom jih je iz pokala izločil Stuttgart (2:0). Tokrat v goste prihaja napadalno razpoloženi Leipzig, pri katerem izstopata Lois Openda in Xavi Simmons. Benjamin Šeško bo tekmo skoraj zagotovo začel na klopi za rezervne nogometaše, enako velja za Kevina Kampla. Oba si priložnost v drugem polčasu lahko obetata predvsem, če bo Leipzig lovil zaostanek. Tip: 1.

Stuttgart – Bayer Leverkusen (nedelja, 15.30): Še en derbi za ekipo Xabija Alonsa, ki potrebuje tri točke, da bi zadržala prednost pred münchenskim Bayernom, ki v bundesligi zelo redko izgublja točke. A tokrat naloga nikakor ne bo lahka, po poškodbi se je v postavo Stuttgarta vrnil Serhou Guirassy (11 tekem, 16 golov v bundesligi), prebudil se je tudi Deniz Undav, na zadnjih treh tekmah v nemškem prvenstvu je dosegel štiri zadetke. Trdnost obrambe lekarnarjev iz Leverkusna bo na preizkušnji. Tip: oba dosežeta gol.

Barcelona – Girona (nedelja, 21.00):

Joao Felix se pri Atleticu ni znašel, pri Barceloni pa igra eno ključnih vlog v napadu. FOTO: Pau Barrena/AFP

Malokdo je upal napovedati, da bosta decembra na katalonskem derbiju obe ekipi v vrhu španskega prvenstva. Girona je najlepše presenečenje sezone, trener Michel je preporodil ekipo in ji vcepil zmagovalno miselnost. Na ogled je bila minuli konec tedna proti Valencii, ko je Christian Stuani z dvema goloma v zadnjih 10 minutah tekme poskrbel za preobrat in vse tri točke Girone. Drugo pomlad doživlja 37-letni veteran Stuani, kot prerojena sta po poletnem prihodu v Barcelono tudi Joao Felix in Joao Cancelo. Barcelona je dobila sedem od osmih domačih tekem v la ligi, Girona šest od sedmih gostujočih. Tip: 1.