Matjaž Kek se lahko uči le od Matjaža Keka

Zanesljiva uvrstitev na evropsko prvenstvo v nogometu je med navijači in širšo javnostjo kar precej skrila vsebino. Nasploh se je o njej premalo polemiziralo in preveč dobrikalo ter pritrjevalo načinu, ki je tlakoval pot do Nemčije.

Selektor Matjaž Kek je že stari maček. Lahko se uči le od selektorja Matjaža Keka in iz preteklosti. Potem ko se je vrnil k preverjeni formuli pragmatizma in tekmece, ki so razen podobno igralno usmerjenih Kazahstancev poskušali igrati nogomet, pri čemer so celo Severni Irci »spustili žogo na tla« in v fajterski football vnesli celo preveč kombinatorike, taktično prekosil, je pred njim šest ustvarjalnih mesecev za oblikovanje končne podobe moštva in igre.

Kje naj Kek najde notranje rezerve za še boljšo Slovenijo na veliki sceni, potem ko je že pri 90 odstotkih »afriške« selekcije? Med igralci ali v taktični postavitvi?