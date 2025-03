V Španiji zaradi smrti brez tekme Barcelona – Osasuna

Vodilni klub španskega nogometnega prvenstva Barcelona bi moral v soboto odigrati tekmo 27. kola proti Osasuni. Vendar pa je vodstvo lige tik pred zdajci, ko so se navijači že začeli zbirati na Montjuicu, obračun preložilo zaradi nenadne smrti enega od zdravnikov ekipe.

»Barcelona z žalostjo sporoča žalostno novico o smrti zdravnika prve ekipe, Carlesa Minarra Garcie, v soboto popoldne,« so ob nenadni smrti 40-letnika sporočili iz kluba.

»Iz tega razloga je bila tekma med Barcelono in Osasuno prestavljena na poznejši datum. Upravni odbor in vse osebje Barcelone želi izraziti naše najiskrenejše sožalje njegovi družini in prijateljem, z njimi smo v tem težkem trenutku.«

Navijači so začeli vstopati na olimpijski štadion, preden so tekmo odpovedali približno 20 minut pred pričakovanim začetkom. Za zdaj nadomestni termin še ni znan.

Jana Oblaka, slovenskega zvezdnika v dresu madridskega Atletica, ta čas drugega kluba španske lige, dvoboj 27. kola čaka v nedeljo, ko bo ob 14. uri gostoval pri Getafeju.