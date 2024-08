Varšavski ples za zgodovino Reala Madrida, Carla Ancelottija in Kyliana Mbappeja

Evropsko nogometno klubsko sezono nocoj (21.00) v Varšavi odpirata zmagovalec lige prvakov Real Madrid in najboljšim v evropski ligi Atalanta. Vse oči bodo uprte v kraljevski klub in njegove največje zvezdnike. Real in trener Carlo Ancelotti lovita nove rekorde: šesto lovoriko v superpokalu, po pet jih imata še Barcelona in Milan ter Pep Guardiola. Italijan lovi še 14. skupno lovoriko v vlogi Realovega trenerja, s čimer bi ujel dosežek doslej vodilnega trenerja Miguela Munoza. V središču pozornosti bo tudi poletna okrepitev Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe bo igral prvo tekmo v Realovem dresu. FOTO: Juan Medina/Reuters

Francoz je zadnji kamenček v Realovem atomskem napadalnem mozaiku. Z njegovim prihodom je na lestvici najvrednejših moštev prehitel Manchester City – 1,36 milijarde evrov: 1,32 milijarde evrov. Atalanta je v velikem slogu osvojila EL in v finalu zadala edini poraz v sezoni nemškemu prvaku Bayerju. Ancelottija bo izzval leto dni starejši rojak, 66-letni Gianpiero Gasperini, ki je ohranil jedro odlično selekcionirane zasedbe. Dopolnil jo je še z italijanskim reprezentantom argentinskega porekla Mateom Reteguijem po poškodbi enega od ključnih igralcev v minuli sezoni Gianluce Scamacce.