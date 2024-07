Sanchez se predstavi: Olimpija s kraljevskim DNK v bitko za obe lovoriki

Victor Sanchez je po Savu Miloševiću, Dinu Skenderju, Robertu Prosinečkemu, Albertu Rieri, Joaau Henriquesu in Zoranu Zeljkoviću sedmi trener Olimpije pod vladavino Adama Deliusa. Španec ima bogato igralsko poreklo, toda tudi trenerska biografija ni nepopisan list. Na seznamu klubov, ki jih je vodil, so tudi zelo ugledni, kot so Deportivo iz La Corune, Olympiakos, Betis in Malaga.

»Iskali smo trenerja, ki goji prepoznaven slog igre, napadalnega z veliko posestjo žoge in hkrati razvija mlade igralce. Sanchez je trener višje ravni za to okolje in je v zadnjem obdobju deloval pri Nogometni zvezi Španije, bil je neke vrste mentor mladim igralcem. Skratka, povezuje nas podobna vizija,« je izbiro Španca pojasnil športni direktor Goran Boromisa.

Teden dni pred tekmovalnim štartom v sezono in prvo tekmo v 1. SNL proti Primorju v Stožicah je 48-letni nekdanji igralec najslavnejšega kluba na svetu, Real Madrida (zanj je v letih do 1996 do 1998 igral 65 tekem), tudi uradno predstavil slovenski javnosti. Jutri pa bodo navijači lahko tudi prvič videli zeleno-bele na igrišču pod taktirko novega trenerja v generalki proti bolgarskemu velikanu, sofijskemu CSKA. Tekma bo ob 19. uri v Stožicah.

Rojeni in zapriseženi Madridčan je umik od medijske pozornosti izkoristil za privajanja na novo okolje in uglaševanje z moštvom, ki ni šlo skozi temeljito prenovo in je obdržalo veliko večino nogometašev iz prejšnje zgodovinske sezone, a z grenkim priokusom.

O Timiju Maxu Elšniku Kakšen je trenutni status kapatana Timija Maxa Elšnika? »Vrnil se je z odmora, treningom se bo priključil v ponedeljek, torek. Toda zavedamo se, da se bo na tržišču zelo hitro nekaj zgodilo. Zaenkrat je tukaj, veliko je zanimanja, od Španije, Nemčije do Hrvaške. Čakamo, zaenkrat še ni nič konkretnega,« je dal jasno sporočilo Boromisa, da se Elšniku iztekajo dnevi pri Olimpiji.

»Prvi vtisi so zelo pozitivni. Zame je bilo vse prvič in novo. Olimpija ima odlične razmere za trening, lep objekt, igrišče za trening,« je bil navdušen nad razmerami za trening Sanchez in z navdušenjem govoril tudi o Ljubljani. »Razmere za delo so bile odlično izhodišče, da lahko vlečem odločitve. Pomembno je tudi, da imam na voljo igralce, ki želijo napredovati in tekmovati, da poskušamo vrnitvi dobre stvari, ko so bili prvaki, in da naredijo še nekaj razvojnih stopnic naprej. Želim, da smo še bolj tekmovalni. Najpomembnejše pa je, da delujemo kot moštvo in da je moštveno delo na res visoki ravni. To prinaša napredek,« je poskušal strniti svoje nogometne ideale trener, ki je dobil nogometni DNK kraljevskega kluba.

»V športu ni najtežje zmagati in priti na vrh, še težje je zmagati na naslednji tekmi in zmagovati v seriji. Tega sem se kot igralec naučil pri Realu, tudi pri Deportivu je bilo podobno in bile so zmage. To vodilo sem prenesel tudi v trenersko kariero in to želim uveljaviti tudi tukaj. Ne zmaga, temveč še enkrat zmaga. Zmagovanje, to je moj glavni cilj,« ni šel v globino Sanchez, ki je priznal, da ni govoril z Riero, a je vedel, da je bil tukaj.

Novi trener Ljubljančanov, ki je z Deportivom osvojil tako naslov španskega prvaka kot pokalnega, ni želel govoriti o ciljih, slovenske lige ni najbolje poznal, veliko več je vedel o reprezentanci, še posebej slovenskih mlajših selekcijah.

»Kakšni so cilji, je tema za športnega direktorja,« je povedal mož, ki ima rad to, kar dela, in je rad obdan z ljudmi, ki čutijo strast do nogometa. »Želim, da se odkrito pogovarjamo, da smo odkriti v vsem in delamo skupaj. Tudi z direktorjem se od prvega dne veliko pogovarjamo, skupaj iščemo najboljše rešitve. Da, imam zelo dobre sodelavce,« je priznal drugi Španec na Olimpijinem trenerskem stolčku.

Želel ali ne, Sanchez bo moral z Olimpijo zmagovati. To je dal jasno vedeti tudi Boromisa. »Olimpija gre po dvojno lovoriko, v Evropi se mora pokazati v čim boljši luči. Mora biti atraktivna, prepoznavna in tudi razvijati mlade igralce,« je kratko in jedrnato misli strnil Zagrebčan, ki še ni dokončal prestopnega roka.

»Iščemo napadalca, štoperja, krilnega igralca. Do konca naslednjega tedna bosta zagotovo prišla dva nova igralca,« je potegnil črto.