V Realovem domu Santiagu Bernabeuu užitki za četrt milijonov evrov

Realov nogometni dom stadion Santiago Bernabeu se ob 1,7 milijarde evrov vredni posodobitvi spreminja v športno-poslovno svetišče, ki mu ni enakovrednega na svetu. Pri kraljevskem klubu ne izgubljajo časa z zamislimi in so se lotili novega vznemirljivega projekta za nov velik korak k odličnosti in edinstvenosti doživetja na stadionu, na katerem se bosta prepletala zabava in posel za najbolj izbirčne in bogate športne navdušence. Na najboljšem položaju na štadionu načrtujejo ureditev poseben »Super VIP« prostor s 300 sedeži in z razkošjem ter ekskluzivnostjo brez primere.

Kupci najdražjega sedeža« na svetu bodo ločeni od tribun in bodo imeli dostop do edinstvenih izkušenj. Osnovno namera ustvarjalcev »Super VIP sedežev« je, da bi se v najprestižnejšem prostoru srečevali in spoznavali najvplivnejši ljudje na svetu, uživali v kulinaričnih mojstrovinah in imeli na voljo najbolj dragocene te prestižne izdelke ... Vstopnina za vstop v družbo »izbranih« oziroma vrednost sedeža naj bi bila 250.000 evrov s 30-letnim zakupom plus letna pristojbina. Sedež prinaša ne le ogled nogometni spektaklov, temveč vseh drugih dogodkov na Santiagu Bernabeu.