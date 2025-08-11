Velika okrepitev za Muro, na Fazanerijo se vrača Luka Bobičanec

Hrvaški nogometaš Luka Bobičanec se je vrnil k nogometnemu klubu Mura. Kot so zapisali pri ekipi, je 32-letnik pred nekaj dnevi prekinil pogodbo z vietnamskim Hanoijem, kjer je odigral 15 tekem. Za Prekmurce je Bobičanec sicer igral med letoma 2017 in 2022, s klubom pa je v sezoni 2020/21 osvojil tudi doslej edini naslov državnih prvakov.

S klubom iz Murske Sobote je leta 2020 postal tudi pokalni prvak, leta 2023 pa se je odločil za prestop k Celju. V sezoni 2023/24, ko so grofje osvojili naslov prvakov prve slovenske nogometne lige, je bil stalen član prve enajsterice. Z Muro, ki sezone ni začela najbolje, je podpisal enoletno pogodbo, nosil pa bo dres s številko 8.

»Najprej bi se rad zahvalil za zaupanje, ki mi ga je klub izkazal v zadnjih dneh. Ko sem vedel, da bom prekinil pogodbo v Vietnamu, se je hitro pojavila obojestranska želja po sodelovanju. V Fazaneriji sem preživel najlepša leta svoje kariere, zdaj se vračam z drugačno misijo - Muro vrniti tja, kamor spada in kjer je že bila,« je Bobičanec z jasno vizijo prišel nazaj k črno-belim.

Tudi predsednik Mure Robert Kuzmič je navdušen, da se ekipi pridružuje tako slovit igralec, ki jih je v preteklosti že popeljal do lovorik: »S prihodom Luke smo ekipi dodali prepotrebne izkušnje. Takoj, ko se je pokazala priložnost, da ga lahko vrnemo v Fazanerijo, smo to storili, najbolj pomembno pa je, da se je tudi on želel vrniti. Klubu želi pomagati, da ga skupaj vrnemo tja, kamor spada«.

Prekmurci so doslej v štirih krogih slovenskega prvenstva zbrali le pičlo točko. Dobro so se upirali favoriziranima Celju in Olimpiji, klonili so tudi proti Bravu, proti Aluminiju iz Kidričevega pa so iztržili remi. Na ligaški lestvici so za Muro samo še Domžalčani, ki so vknjižili štiri zaporedne poraze.

Prav Domžale bodo v soboto v obračunu petega kroga prve slovenske nogometne lige gostovale na Fazaneriji, kjer bosta oba kluba lovila prvo zmago v sezoni.