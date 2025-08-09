  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    V Stožicah in Kopru veselje gostov

    Na prvih dveh tekmah 1. SNL sta se zmage v gosteh veselila Aluminij in Radomlje, v nedeljo Olimpija v Domžalah, Maribor v Ajdovščini, Celje gosti Muro.
    Bravo je izgubil v Stožicah. FOTO: Blaž Samec
    Bravo je izgubil v Stožicah. FOTO: Blaž Samec
    Š. R., STA
    9. 8. 2025 | 22:40
    9. 8. 2025 | 22:41
    3:40
    Še ena celjska bravurozna evropska predstava, ki je že sodila v kategorijo par excellence, ne bi mogla biti boljša reklama tudi za 1. SNL, v kateri bodo so ta konec tedna tekme 4. kola. Derbijev ni, toda v ospredju bo vprašanje, komu od favoritov in moštev iz zgornjega dela lestvice bi lahko spodrsnilo? Prvi dejanji sta bili v Stožicah in na Bonifiki, kjer so se treh točk veselili gostje. Jutri bodo tekme v Domžalah, Ajdovščini in Celju.

    Nogometaši Brava so izgubili proti Aluminiju z 1:2. Bravo je po dobrem začetku sezone napadal tretjo zaporedno zmago, po drugi strani pa so Kidričani želeli podaljšati niz neporaženosti v gosteh na tri tekme. Želje so se uresničile Aluminiju, ki je tako Šiškarje premagal prvič po osmih medsebojnih ligaških obračunih.

    Potem ko je tekma v uvodu prinesla kar izenačeno predstavo brez posebno velikih priložnosti, je v 18. minuti Martin Pečar opozoril nase, vendar tako kot nekaj trenutkov pred tem slabo zadel žogo. Tudi v nadaljevanju sta si ekipi sicer priigrali nekaj obetavnih akcij, a ni bilo pravega zaključka. V 37. minuti so domači izpeljali hiter napad, zaključil ga je spet Pečar, a žogo poslal po sredini, tako da jo je Matjaž Rozman brez težav ujel.

    Prav Pečar pa je bil tisti, ki je poskrbel za vodstvo Brava v 40. minuti. Takrat je Marwann Nzuzi podal z desne strani, Jakoslav Stanković je žogo prepustil Pečarju, ki je zadel iz osrčja kazenskega prostora in postavil izid polčasa.

    V uvodu drugega dela je naprej Aluminij imel na voljo lepo priložnost v 48. minuti, vendar je Emir Saitoski na koncu žogo poslal v naročje Uroša Likarja. Kidričani so v 57. minuti izpeljali še protinapad, po katerem je Gašper Jovan v kazenskem prostoru nepravilno zaustavil Saitoskega, si prislužil drugi rumeni karton in predčasen odhod z igrišča, obenem pa zakrivil enajstmetrovko. To je v 59. minuti zanesljivo izvedel prav Saitoski in izid poravnal. Ta je zadel tretjič v sezoni in je na vrhu lestvice strelcev skupaj z Rogerjem Murillom iz Primorja.

    Kljub igralcu manj so si Šiškarji v 77. minuti priigrali priložnost za vodilni zadetek, vendar se je izkazal Rozman po poskusu Aldina Jakupovića malce z desne strani. Kidričani pa so v 79. minuti zahtevali enajstmetrovko po domnevnem igranju z roko Jakupovića pred svojimi vrati, a se sodniki niso odločili za najstrožjo kazen.

    V končnici tekme so razumljivo več poskušali številčno močnejši gosti iz Kidričevega, pritisk pa jim je uspelo unovčiti v 89. minuti, ko je iz bližine zadel Wisdom Sule. Ta je v mrežo pospravil odbito žogo po strelu Ivijana Svržnjaka.

    Prva liga Telemach, 4. kolo:
    Sobota:
    Bravo – Aluminij 1:2 (1:0 – Pečar 40., 1:1 – Saitoski 59./11 m, 1:2 –Sule 89.
    Koper – Kalcer Radomlje 1:2 (0:1 – Kukovec 6., 0:2 – Malenšek 35., 1:2 – D. Jurić 73.
    Nedelja:
    Domžale – Olimpija (17.30)
    Primorje – Maribor (20.15)
    Celje – Mura (20.15)

     

     

