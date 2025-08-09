V Stožicah in Kopru veselje gostov

Še ena celjska bravurozna evropska predstava, ki je že sodila v kategorijo par excellence, ne bi mogla biti boljša reklama tudi za 1. SNL, v kateri bodo so ta konec tedna tekme 4. kola. Derbijev ni, toda v ospredju bo vprašanje, komu od favoritov in moštev iz zgornjega dela lestvice bi lahko spodrsnilo? Prvi dejanji sta bili v Stožicah in na Bonifiki, kjer so se treh točk veselili gostje. Jutri bodo tekme v Domžalah, Ajdovščini in Celju.

Nogometaši Brava so izgubili proti Aluminiju z 1:2. Bravo je po dobrem začetku sezone napadal tretjo zaporedno zmago, po drugi strani pa so Kidričani želeli podaljšati niz neporaženosti v gosteh na tri tekme. Želje so se uresničile Aluminiju, ki je tako Šiškarje premagal prvič po osmih medsebojnih ligaških obračunih.

Potem ko je tekma v uvodu prinesla kar izenačeno predstavo brez posebno velikih priložnosti, je v 18. minuti Martin Pečar opozoril nase, vendar tako kot nekaj trenutkov pred tem slabo zadel žogo. Tudi v nadaljevanju sta si ekipi sicer priigrali nekaj obetavnih akcij, a ni bilo pravega zaključka. V 37. minuti so domači izpeljali hiter napad, zaključil ga je spet Pečar, a žogo poslal po sredini, tako da jo je Matjaž Rozman brez težav ujel.

Prav Pečar pa je bil tisti, ki je poskrbel za vodstvo Brava v 40. minuti. Takrat je Marwann Nzuzi podal z desne strani, Jakoslav Stanković je žogo prepustil Pečarju, ki je zadel iz osrčja kazenskega prostora in postavil izid polčasa.

V uvodu drugega dela je naprej Aluminij imel na voljo lepo priložnost v 48. minuti, vendar je Emir Saitoski na koncu žogo poslal v naročje Uroša Likarja. Kidričani so v 57. minuti izpeljali še protinapad, po katerem je Gašper Jovan v kazenskem prostoru nepravilno zaustavil Saitoskega, si prislužil drugi rumeni karton in predčasen odhod z igrišča, obenem pa zakrivil enajstmetrovko. To je v 59. minuti zanesljivo izvedel prav Saitoski in izid poravnal. Ta je zadel tretjič v sezoni in je na vrhu lestvice strelcev skupaj z Rogerjem Murillom iz Primorja.

Kljub igralcu manj so si Šiškarji v 77. minuti priigrali priložnost za vodilni zadetek, vendar se je izkazal Rozman po poskusu Aldina Jakupovića malce z desne strani. Kidričani pa so v 79. minuti zahtevali enajstmetrovko po domnevnem igranju z roko Jakupovića pred svojimi vrati, a se sodniki niso odločili za najstrožjo kazen.

V končnici tekme so razumljivo več poskušali številčno močnejši gosti iz Kidričevega, pritisk pa jim je uspelo unovčiti v 89. minuti, ko je iz bližine zadel Wisdom Sule. Ta je v mrežo pospravil odbito žogo po strelu Ivijana Svržnjaka.