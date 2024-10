Vijolična zmaga na Cesarjevi premieri

Težko pričakovani prvoligaški trenerski krst Boštjana Cesarja na mariborski klopi se je končal z zmago njegove ekipe. V Šiški tekma večinoma ni ponudila veliko nogometnih užitkov, čeprav je bilo nekaj več dogajanja v drugem polčasu, ko je izkušeni Hilal Soudani v 83. minuti zabil gol za zmago vijoličnih.

V prvih 30 minutah gledalci niso videli veliko priložnosti, le kmalu po začetku tekme je Josip Iličić streljal z 20 metrov in je posredoval Matija Orbanić, pri domačih pa je v 18. Beno Selan nenatančno meril z glavo. Gostje so nase opozorili še v 31. in 36. minuti, najprej je Gašper Jovan izbil žogo pred črto vrat po poskusu Györgyja Komaromija, nato pa je Pijus Širvys s strelom od daleč žogo poslal v domačega vratarja.

Tudi uvod drugega polčasa ni prinesel posebej privlačne igre, v 72. minuti pa so imeli Šiškarji priložnost: po nespretnem posredovanju Nika Osterca je žoga zadela vratnico, v 76. pa je Lan Vidmar s strelom z glavo na drugi strani oplazil prečko. Nato pa je v 83. minuti udaril povratnik po poškodbi Soudani. Ta je prišel do strela na robu kazenskega prostora in natančno meril za končnih 1:0.

1. SNL; 12. kolo

nedelja

15.00 Bravo: Maribor 0:1 (0:0; Soudani 83.)

17.30 Domžale: Radomlje

sobota

15.00 Celje: Mura 4:3 (0:1; Kvesić 63., Kučys 69., Vuklišević 75., Matko 80.; Vizinger 8., 48., Maroša 86./11-m)

17.30 Nafta: Olimpija 0:1 (0:1; Blanco 8.)

20.15 Koper: Primorje 3:4 (1:3; Petriško 27./11-m, Matondo 83., Jurić 93.; Smajlagić 6., 41., Babin 10., Petek 47.)