Mariborčani drzni in smozavestni v bitko za milijone evrov

Mariborski nogometni prvaki drevi igrajo nenavadno tekmo. V povratnem dvoboju 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov bodo gostje pri izzivalcu Šerifu, a najbrž bodo v glavnem mestu Moldavije Kišinjevu imeli večjo podporo pri tamkajšnjih nogometnih navdušencih. Šerif prihaja iz odcepljene in nepriznane Pridnestrske republike iz Tiraspola, kjer vladajo Rusi. Tam je pred 22 leti že gostovala Olimpija in odnesla celo kožo. Mariborčani so v Ljudskem vrtu dosegli cilj, niso izgubili, zato zdaj upajo na senzacijo. Tudi trener Radovan Karanović in športni direktor Marko Šuler sta optimista. Zakaj?