Vijoličnim spodrsnilo v Ljudskem vrtu

Nogometaši Maribora so v uvodni tekmi 21. kola 1. SNL izgubili proti Bravu Big Bangu z 2:3 (2:1). Čeprav Maribor poredko izgublja na domačem igrišču in čeprav proti Bravu na zadnjih štirih medsebojnih obračunih v ligi ni doživel poraza, se je tokrat zgodilo prav slednje. Ključno vlogo pri zmagi ljubljanske zasedbe, ki je na zadnjih osmih tekmah vpisala šest zmag in dva remija, je odigral dvakratni strelec Gašper Jovan. Maribor, ki je prekinil niz štirih tekem brez poraza, je tako v boju za prvaka doživel neprijeten udarec.

Šiškarji so takoj dali vedeti, da so prišli v Ljudski vrt drago prodat svojo kožo. Že v peti minuti so povedli, ko je s približno 15 metrov zadel Jovan z nizkim strelom. Štajerci so nato imeli pobudo na igrišču, vendar so izbranci Aleša Arnola v obrambi dobro opravljali svoje naloge in domačim niso dopuščali prav veliko zaključkov. Dvakrat je zapretil Benjamin Tetteh, v 31. minuti pa je Maribor izpeljal hiter napad, na desni strani kazenskega prostora je do žoge prišel Žiga Repas in izid poravnal na 1:1.

Venuste Baboula je na drugi strani v 38. minuti pripravil priložnost Martinu Pečarju, ki pa je zgrešil malce z leve strani, takoj zatem pa je v nasprotnem napadu Maribor povedel, potem ko je z roba kazenskega prostora sprožil Jan Repas.

Jan Repas je dosegel en gol za Maribor. FOTO: Marko Pigac

Uvod drugega dela z izjemo strela Hilala Soudanija iz prepovedanega položaja ni prinesel posebej razburljive predstave, je pa Bravo vse bolj pritiskal in v 59. minuti izenačil, potem ko je Martin Pečar podal z desne strani na drugo vratnico, kamor je stekel Jovan in dosegel še svoj drugi gol na tekmi.

Le malce zatem so Ljubljančani prišli do enajstmetrovke, ko je Ažbe Jug storil prekršek na robu kazenskega prostora nad Matejem Poplatnikom, ta je nato v 64. minuti tudi streljal z bele točke, a zadel vratnico. Matic Ivanšek pa je kasneje priigral novo enajstmetrovko. To je v 80. minuti spet izvedel Poplatnik, takrat pa je natančno meril v levi spodnji kot Jugovih vrat za vodstvo s 3:2.

Poplatnik je zatem poskusil še iz igre, vendar zgrešil cilj, v 85. minuti iz bližine nista bila uspešna še Ivanšek in Beno Selan, na drugi strani pa je Jovan dobri napadalni predstavi dodal tudi svoj delež v obrambi, med drugim je v sodniškem dodatku odločilno blokiral nevaren mariborski strel.

Izidi 21. kola:

sobota:

Maribor – Bravo 2:3 (Ž. Repas 31., J. Repas 39.; Jovan 5., 59., Poplatnik 80./11 m)

nedelja:

13.00 Primorje – Koper

15.00 Mura – Celje

17.30 Olimpija – Nafta 1903

ponedeljek:

17.30 Kalcer Radomlje – Domžale