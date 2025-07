Ko so Hitlerjeve čete leta 1940 vkorakale v Francijo, so se mnogi bali skorajšnjega uničenja Evrope in njenega gospodarstva. Britanski vlagatelji pa ne. V letu po invaziji je londonska borza zrasla; pravzaprav so britanska podjetja do konca vojne svojim delničarjem prinesla 100-odstotne realne donose. Pogumni vlagatelji so se takrat verjetno zdeli nori, vendar se je izkazalo, da so imeli prav in so lepo zaslužili.