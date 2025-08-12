Vlado Šajn bo sprejel zanj jubilejni deseti izziv

V Vidmu pričakujejo jubilejno 50. tekmo za evropski superpokal, ko se bosta pomerila PSG in Tottenham. Večer bo tudi slovensko obarvan. Pokal in kolajne navzočim bo podelil predsednik Uefe Aleksander Čeferin, učinek sodnikov pa nadzoroval kontrolor sojenja Vlado Šajn, častni predsednik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije in dolgoletni član Uefinega sodniškega komiteja.

Vlado Šajn je priznan in ugleden strokovnjak, ki je opravljal podobno funkcijo kot v Vidmu na devetih finalnih tekmah Uefinih tekmovanj, sprejel bo torej zanj jubilejni 10. izziv: tako je bilo že v finalih lige prvakov 2005, 2012, 2018, 2020, v finalih evropske lige 2002, 2019, 2024, v finalu konferenčne lige 2023 in na zaključnem turnirju lige narodov 2023.

Na videmskem štadionu Friuli bo glavni sodnik portugalski mož v črnem Joao Pinheiro, čigar delo je Šajn enkrat že analiziral in ocenil, to je bilo 25. marca 2023 na kvalifikaciji tekmi za evropsko prvenstvo leta 2024, ko sta se v Splitu merila Hrvaška in Wales.