Vroča igralca spomladanskega dela ohladila Šiškarje

Nogometaši Domžal so v 23. kolu Prve lige Telemach premagali Bravo s 3:0 (Arnel Jakupović 14., 61., Benjamin Markuš 56.), Domžalčani tako nadaljujejo uspešno serijo izidov v spomladanskem delu. Potem ko so po točki proti Taboru premagali Olimpijo in Koper, so danes vzeli mero še Bravu, ki je bil prav tako spomladi še neporažen.

Domači so zasluženo povedli v 14. minuti, ko je Enes Alić žogo po tleh poslal v kazenski prostor, približno z desetih metrov je nato zadel Arnel Jakupović, potem ko se je žoga od vratnice odbila v mrežo.

Benjamin Markuš je v 56. minuti podvojil prednost gostiteljev, ko je s 14 metrov malce z leve zadel za 2:0 z diagonalnim strelom. Na spomladanskih tekmah je že zbral dva gola in dve podaji. V 61. minuti pa je znova zadel Jakupović, svoj šesti gol sezone je dosegel malce z leve strani po podaji Senijada Ibričića.

Izidi, 23. kola:

petek: Celje - Aluminij 3:2 (David Zec 17., Mićo Kuzmanović 67., Grigorij Morozov 84.; Martin Šroler 65.-11m, 76.)

sobota: Domžale - Bravo 3:0 (Arnel Jakupović 14., 61, Benjamin Markuš 56.)

Maribor - CB24 Tabor Sežana (17.30)

nedelja: Mura - Kalcer Radomlje (15)

Olimpija - Koper (17.30)