Z Josipom Iličićem ni govoril, toda med njima je vse v redu

17 od 24 tekem Atalante v tej sezoni serie A je igral Iličić in zbral 4 gole ter 6 asistenc.



Iličić je imel vzpone in padce celotno kariero

Na obzorju je vse bolj dramatičen boj za italijanske položaje v ligi prvakov 2021/22. Uefino paradno tekmovanje bo v novi sezoni še močnejše, gotovo se bo splačalo biti del elitnega plesa na stari celini. Po zmagi nogometašev Atalante in novem spodrsljaju Juventusa se bori za štiri položaje sedem klubov: vodilni Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Roma, Lazio in Napoli.To je bodisi znamenje silne izenačenosti serie A bodisi padca kakovosti lige. Morda je bližje resnici druga trditev, saj so evropski podatki neizprosni: Italijani capljajo za konkurenco tako v ligi prvakov kot evropski ligi – prve tekme 1/8 finala lige prvakov so izgubili Juventus, Atalanta in Lazio, Napoli je izpadel v dvoboju s povprečno Granado.»Spet smo v območju lige prvakov,« je komentiral razplet tekme v Genovi trener Atalante. Tri točke mu je zagotovil kolumbijski ostrostrelec, ki kotira na evropskem vrhu s povprečno 42 minutami igre za en gol (14 golov in 5 podaj). Slovenski adutje dobil podobno minutažo kot v zadnji tekme lige prvakov proti Realu, toda trener mu je v nasprotju z evropskim večerom privarčeval sramoto in ga je pustil na igrišču do konca tekme.»Odnos, ki ga je imel proti Madridu, se mu ne sme več ponoviti, če želimo opraviti kaj več. V tem primeru bo Josip gotovo odločil še veliko tekem Atalante. Toda ne moremo pričakovati, da bo serijsko odločal tekme, navsezadnje imamo v ekipi tudi druge. Pomembno je, da trenira in bo dobro telesno in psihološko pripravljen, saj je imel vzpone in padce celotno kariero, ne le v Bergamu. V dneh po tekmi z Realom nisva govorila, toda vse je v redu, za nas je pomemben igralec,« je pojasnil Gasperini.Odlično nadaljuje sezono Slovan iz Bratislave, ki ga vodi trener. Slovan je visoko zmagal na gostovanju v mestu Sered, ki leži približno 50 km vzhodno od Bratislave. V majici vodilnega slovaškega kluba – 7 točk pred madžarsko obarvano Dunajsko Stredo – je vso tekmo igral, do 76. minute pa. Dovolj, da je zabil gol za 4:0 z bele točke, nato pa ga je zamenjal nekdanji napadalec Olimpije