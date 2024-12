Barcelona v krizi, prihaja pa najbolj vroči Atletico

Po čudoviti in odlični predstavi ter visoki zmagi Barcelone na Santiagu Bernabeuu se je sprožil negativen plaz. Kar 13 točk od 18 možnih je v zadnjih šestih kolih zapravil katalonski velikan, v 18. kolu je doma izgubil proti Leganesu z 0:1. Priložnost je najbolje izkoristil madridski Atleticu, ki ima tekmo manj. V zadnjem obdobju blestijo rdeče-beli in tudi naš vratar Jan Oblak. Atletico je nanizal enajst zmag, od tega šest v LaLigi in je na lestvici ujel mestnega tekmeca, za Barcelona zaostaja le za točko.

Atletico Madrid je v izjemni formi. Nanizal je še enajst zmag, od tega šest v LaLigi. FOTO: Susana Vera/Reuters

Barcelona je izgubila zadnji dve domači tekmi. Kriza je pomenljiva, tekmeci so prebrali tvegano visoko postavljeno obrambno linijo, v njej so se znašli po vrnitvi nekaterih poškodovanih igralcev. Več, ko jim ima trener Hansi Flick na voljo, slabše ji gre. Največ kritik je letelo proti Nizozemcu Frenkieju de Jongu. Ustavil se je tudi stroj za gole Robert Lewandowski, zabil je le dva gola na zadnjih šestih tekmah, a je še vedno daleč pred vsemi v španskem prvenstvu. Zabil je 16 golov, najboljša Atleticova strelca sta s po sedmimi goli Antoine Griezmann in Alexander Sørloth. Realov prva strelca sta Kylian Mbappe (9) in Vinicius Jr. (8).

Jan Oblak je v bitki za lovoriko Zamora za najboljšega vratarja v Španiji na sedmem mestu. Povprečno prejema 0,69 gola.

Zadnji ligaški vrhunec pred odhodoma na krajši odmor bo v soboto. Barcelona bo gostila Atletico.