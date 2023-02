Zakaj se Ronaldo in Bayern nista ujela: To ni naša filozofija

Nemški nogometni privrženci pričakujejo silovit boj za naslov prvaka bundeslige, saj vodilni trije klubi Bayern, Dortmund in Union Berlin kotirajo pri enakem številu točk (43), do konca je še 13 kol (od 34). Blizu so še najmanj trije klubi – Freiburg (40), Leipzig (39) in Eintracht (38) –, gotovo bo zanimivo. Zanimiv je bil tudi pogovor športnega direktorja Bayerna Hasana Salihamidžića za nemške medije. »Braco« je namreč razkril, da so Bavarcem poleti ponujali nakup portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda, toda Bayern se je raje odločil drugače, iz Liverpoola se je v München preselil Sadio Mane.

»Agent Jorge Mendes nam je ponudil Ronalda, o tem sva se dolgo pogovarjala, toda Mendesu sem jasno povedal, da nam ta posel ne ustreza. Prestop Ronalda namreč Bayernu ne bi ustrezal ne po športnih ne po poslovnih merilih. To enostavno ne sovpada z našo filozofijo. Čeprav imamo občasno možnost angažirati tudi najboljše nogometaše na svetu, vselej najprej preverimo, ali lahko uspešno financiramo celoten posel,« je pojasnil Salihamidžić.

Cristiano Ronaldo se je novembra burno razšel z Manchester Unitedom, ob prelomu leta pa nato prestopil v savdski klub Al Nasr.