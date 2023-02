Ancelotti ima več ljubezni, a največja je Liverpool

V nadaljevanju preberite:

Drevišnja ponovitev lanskega finala lige prvakov med Liverpoolom in Realom iz Madrida bo na štadionu Anfield spektakel »par excellence«. Čeprav se je še pred nekaj tedni zdelo, da bodo Madridčani v vlogi izrazitih favoritov, so zadnje predstave Liverpoolčanov vnesle nekaj prepotrebne samozavesti v tabor aktualnih evropskih in angleških podprvakov, ki aktualnih španskih, evropskih in svetovnih klubskih prvakov niso premagali že skoraj 14 let. Takrat je na klopi sedel Realov trenerski produkt in kasnejši trener članske ekipe belega baleta, Rafael Benitez, ki je pred nadaljevanjem izločilnih bojev napovedal, da ima možnosti za končno zmago tudi njegov bivši klub Napoli.