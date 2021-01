Zaostanek dveh golov le razjezil Bavarce

Kamplovi zmagali že prej

Bayern je ob polčasu zaostajal z 0:2, na koncu je premagal Mainz s 5:2. FOTO: Andreas Gebert/AFP

Štirinajsto kolo nemške nogometne lige sta končali tekmi med Borussio Dortmund in Wolfsburgom ter Bayernom in Mainzom. Prvo je dobila Borussia z 2:0, drugo pa Bayern s 5:2. Bayern se je z zmago znova zavihtel na vrh lestvice, dve točki pred Leipzig.Nemški prvak se je v prvem polčasu znašel v zaostanku z 0:2, potem ko sta zadelav 32. inv 44. minuti. V maniri nepopustljivosti pa so se domači v drugem polčasu hitro vrnili v igro, ko sta za izenačenje poskrbelav 50. ine v 55. minuti. V 65. minuti so se že veselili tudi vodstva po avtogolu, a so tega razveljavili zaradi nedovoljenega položaja.Je pa regularen gol za 3:2 dosegelpet minut pozneje. V 76. je z bele pike zadel še, isti igralec pa je bil uspešen še v 83. minuti za 5:2 in svoj 19. gol v sezoni, s katerim je zanesljivo sam na vrhu lestvice strelcev.Že v soboto so nogometaši Leipziga gostovali v Stuttgartu in zmagali z 1:0.je za zmagovalce igral do 66. minute. Edini gol je dosegelv 67. minuti.